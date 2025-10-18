október 18., szombat

Mozgóboltjával járja az országot

42 perce

Mostantól házhoz jön a Lidl – lehet, hogy a te utcádba is begurul!

Újabb formabontó megoldást választott a Magyarországon 216 üzlettel rendelkező áruházlánc; a bevásárlókocsik kerekeire szerelt biztonsági rendszert követően most négy kerékre szállt. A Lidl mozgóboltjával járja az országot, hogy helybe vigye termékeit a kisebb településeken élőknek.

Antal Lívia

A Lidl Magyarország szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményéből kiderül, hogy október 17-től mozgó üzletté alakított kisbusszal járják körbe az országot. A Lidl mozgóboltja olyan településekre látogat el – várhatóan zalai falvakba is –, ahol korlátozott az élelmiszer-ellátás. 

A Lidl mozgóboltja 25 napon át járja az országot.
A Lidl mozgóboltja 25 napon át járja az országot. A helyszínek honlapján követhetők nyomon. Kíváncsian várjuk, mikor ér Zalába.
Fotó: Lidl Magyarország

A Lidl mozgóboltja a vásárlókhoz megy 

Sok kistelepülésen nincs élelmiszerbolt helyben vagy csak korlátozott kínálatú, így egy kisebb bevásárlás is problémát jelent az ott élőknek. A Lidl ezért egy újszerű kezdeményezés mellett döntött: 4 keréken megy el a vásárlókhoz. A mozgóbolt 25 napon át összesen 48 települést látogat meg. A legkisebb faluban alig százan laknak, a legnagyobb ezer fő körüli, így mintegy 28 ezer emberhez jutnak majd el. A kisbusz a települések központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mondta el Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke a programot bejelentő sajtótájékoztatón.

Több mint 80-féle terméket árusítanak 

A mozgóboltban több mint 80-féle termékből lehet majd vásárolni: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehet majd válogatni. Elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka legyen elérhető a guruló boltban, mégpedig ugyanazon az áron, mint egy hagyományos Lidl áruházban. 

Mikor jön a mozgóbolt Zalába?

A Lidl mozgóüzlete minden helyszínen a településközpontban várja a vásárlókat. Első körben tíz északnyugat-magyarországi kistelepülést keres fel. Hogy Zalába mikor látogat el, egyelőre nem tudni. Kérdésünkre a vállalat csupán azt közölte, hogy az országjárás helyszíneit honlapján lehet nyomon követni, ahol a nyitvatartási időket is ismertetik. A Lidlnek Nagykanizsán egy, Keszthelyen és Zalaegerszegen két-két üzlete van. A vármegyeszékhelyen az Átkötő utca 3. szám alatti üzletüket nemrég felújították, amiről portálunkon is írtunk. Beszámoltunk arról is, hogy a Lidl áruvédelmi okokból biztonsági rendszerrel látta el a bevásárlókocsikat egyes üzleteinél. A kerekek leblokkolnak, ha valaki bizonyos távolságon túl akarja eltolni a kocsit. 

 

