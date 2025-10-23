Öt zalai faluba is begurul a napokban a Lidl mozgóboltja – mutatjuk, hova és mikor

Formabontó és egy áruházlánctól szokatlan megoldással rukkolt elő a Lidl Magyarország, hogy termékeit azokra a kistelepülésekre is eljuttassa, ahol nincs helyben élelmiszerbolt. A Lidl 4 keréken programját október 17-én indította el, hogy 25 nap alatt 48 településen árusítson az országban. A közelmúltban megnevezték azt a következő tíz települést, ahol a Lidl mozgóboltja megfordul. Ezek közül öt zalai falu.

Alsónemesapáti, Nagypáli, Babosdöbréte, Csatár és Surd. A Lidl mozgóboltja ebben az öt zalai faluban árusít majd a napokban

Forrás: Lidl Magyarország

Lidl mozgóboltja – mutatjuk, hol és mikor áll meg Zalában

A Lidl mozgóboltja elsőként Alsónemesapátiba érkezik október 25-én, szombaton, ahol 7:00 és 11:00 óra között tart nyitva. Délután Nagypáliban áll meg, ahol 13:00 és 16:00 óra között várja a vásárlókat. Október 26-án, vasárnap Babosdöbrétén kezd, ahol 7:00-11:00 óra között, míg délután Csatárban 13:00 és 16:00 óra között tart nyitva. Mozgó üzletté alakított kisbuszával október 29-én, szerdán Surdra látogat, ahol 13:00 és 16:00 óra között várja a vásárlókat.

Mit lehet vásárolni?

A mozgóboltban több mint 80-féle termékből, így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül tudnak válogatni a zalai vásárlók is. Elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka legyen elérhető a guruló boltban, mégpedig ugyanazon az áron, mint a hagyományos Lidl áruházban.

Polgármesterek véleményét kérdeztük

- A Lidl Magyarország kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy mozgóboltjukkal árusítanának Nagypáliban, és mi természetesen helyt adtunk kérésüknek. Településünkön nincs helyben élelmiszerbolt, a lakosság napi ellátását régóta mozgóárus biztosítja, akivel jó kapcsolatot ápolunk - mondta érdeklődésünkre Köcse Tibor polgármester.

Csatárban sincs helyben bolt, ott is mozgóárus viszi házhoz az alapvető élelmiszereket és termékeket, illetve Zalaegerszeg is közel fekszik. Péntek Gabriella polgármester a Lidl kezdeményezéséről úgy vélekedett, hogy a helyben vásárlás lehetősége azoknak kedvez, akiknek nincs autója. Hasonlóképpen nagy könnyebbséget jelent az időseknek is, akik egy bevásárlás miatt már nehezebben mozdulnak ki.