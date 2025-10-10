Hogy vannak a vállalkozók? Ez derült ki Lentiben

Vállakozói fórumra hívta a térségi szereplőket a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és Lenti önkormányzata. A találkozón a kamara bemutatta szolgáltatásait és kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt.

Forrás: Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Fórumot tartottak Lenti vállalkozóinak

A vállalkozói fórum Lentiben Horváth László polgármester tájékoztatójával kezdődött, aki beszélt a város gazdaságfejlesztésének irányairól, fő prioritásaként említette a turizmust, és azt a kitűzött célt, hogy a város idegenforgalmi központtá váljon.

Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke, az MKIK alelnöke prezentációjában bemutatta a térségre vonatkozó adatokat, gazdasági ágazatokat. Elhangzott, hogy a járásban 1 290 aktív vállalkozást tartanak nyilván, ebből 650 működik a városban. A szakképzés és a pályaorientáció mellett szólt a Széchenyi Kártya kedvezményes hiteleiről, a Demján Sándor Program támogatási lehetőségeiről, és a Vállalkozásfejlesztési Projektről, amely a Zalában túlsúlyban lévő kkv-kat segíti. A vállalkozások előtt álló legnagyobb kihívásként a munkaerő kérdéskörét vetette fel.

Héra József, a Lenti térségi szervezet elnöke pedig arról beszélt, hogy mit tesz a vállalkozókért a kamara. A találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Ennek során a legtöbb szó a generációs problémákról esett. A már meglévő, évtizedek óta működő családi vállalkozásokban a váltás nehézségeiről, valamint a fiatalabb korosztály munkahelyi beilleszkedéséről.