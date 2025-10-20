október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fókuszban a vidék

1 órája

A kistermelők jövőképét vázolták fel az ország 7. legkisebb településén

Címkék#lendvajakabfai#Fókuszban a vidék#sabján Krisztián#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#helyi termelő

A helyi termelők, kistermelők lehetőségeiről tanácskoztak hétfőn délután az ország 7. legkisebb településén. A Fókuszban a vidék rendezvénysorozat házigazdája Lendvajakabfa volt.

Korosa Titanilla
A kistermelők jövőképét vázolták fel az ország 7. legkisebb településén

Lendvajakabfa olt a házigazdája a Fókuszban a vidék rendezvénynek, ahol Zászlós Tibor beszélt a kistermelők lehetőségeiről

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A Fókuszban a vidék rendezvénysorozat célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a hazai és külföldi jó példákon keresztül a fejlődő értékláncok gyakorlati tapasztalatiról. Most az alig 50 lélekszámú falu, Lendvajakabfa látta vendégül a program szervezőit és a meghívottakat.

Lendvajakabfa - Sabján Krisztián a piacokról beszélt
Sabján Krisztián osztott meg hasznos gondolatokat a lendvajakabfai rendezvényen
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lendvajakabfa adott otthont a Fókuszban a vidék rendezvénynek

Az eseményen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke elmondta, hogy a kistermelők az agrárium alapjai, akik helyben állítanak elő terméket. Az lenne a legfontosabb, hogy a rövidellátási láncokban minél több helyileg, biztonságosan nyomon követhető élelmiszer kerülne az emberek asztalára. 

- Látjuk, hogy a Nyugat-Európában hagyományai vannak a kistermelésnek, ott a helyi boltok is a közösségek tulajdonában vannak, hol értékesíteni tudnak a termelők - magyarázta, s hozzátette, hogy Magyarországon is ezt kellene kialakítani, főleg az olyan kistelepüléseken, mint Lendvajakabfa. 

A kisléptékű élelmiszer-előállításon és értékesítésen túl alapvető a fenntartható megoldások közvetítése a fogyasztók felé, hogy már fiatal korban találkozzanak  a fenntarthatóság fontosságával és elsajátítsák a tudatos életmódhoz szükséges ismereteket. A környezetbarát gazdálkodás, a tudatos vásárlás szerepe, a regeneratív és az ökológiai gazdálkodás térnyerése, és az aktuális trendek megismerése hozzájárul a mindennapi élet zöldebbé tételéhez és a környezettudatos életmód alapjaihoz. 

Hogy legyen vonzó a helyi piac?

Sabján Krisztián a  NAK Zala vármegyei elnöke a pedig a téma kapcsán azt vetette fel, hogy a kistermelők eredményes működéséhez szükség van a vásárlókra is, akik a termékeket magukkal viszik. Ezen a területen is összefogásra van szükség, széles körben kell a szereplőknek arra fókuszálniuk, hogy a turistáknak, vásárlóknak érdemes legyen kimenniük a helyi termék piacokra. 

Köszöntötte a megjelenteket Liszjákné Babolcsai Erika, Lendvajakabfa polgármestere is, majd előadások hangzottak el, végül az esemény helyi termék bemutatóval, kóstolóval zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu