A kistermelők jövőképét vázolták fel az ország 7. legkisebb településén

A Fókuszban a vidék rendezvénysorozat célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a hazai és külföldi jó példákon keresztül a fejlődő értékláncok gyakorlati tapasztalatiról. Most az alig 50 lélekszámú falu, Lendvajakabfa látta vendégül a program szervezőit és a meghívottakat.

Sabján Krisztián osztott meg hasznos gondolatokat a lendvajakabfai rendezvényen

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lendvajakabfa adott otthont a Fókuszban a vidék rendezvénynek

Az eseményen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke elmondta, hogy a kistermelők az agrárium alapjai, akik helyben állítanak elő terméket. Az lenne a legfontosabb, hogy a rövidellátási láncokban minél több helyileg, biztonságosan nyomon követhető élelmiszer kerülne az emberek asztalára.

- Látjuk, hogy a Nyugat-Európában hagyományai vannak a kistermelésnek, ott a helyi boltok is a közösségek tulajdonában vannak, hol értékesíteni tudnak a termelők - magyarázta, s hozzátette, hogy Magyarországon is ezt kellene kialakítani, főleg az olyan kistelepüléseken, mint Lendvajakabfa.

A kisléptékű élelmiszer-előállításon és értékesítésen túl alapvető a fenntartható megoldások közvetítése a fogyasztók felé, hogy már fiatal korban találkozzanak a fenntarthatóság fontosságával és elsajátítsák a tudatos életmódhoz szükséges ismereteket. A környezetbarát gazdálkodás, a tudatos vásárlás szerepe, a regeneratív és az ökológiai gazdálkodás térnyerése, és az aktuális trendek megismerése hozzájárul a mindennapi élet zöldebbé tételéhez és a környezettudatos életmód alapjaihoz.

Hogy legyen vonzó a helyi piac?

Sabján Krisztián a NAK Zala vármegyei elnöke a pedig a téma kapcsán azt vetette fel, hogy a kistermelők eredményes működéséhez szükség van a vásárlókra is, akik a termékeket magukkal viszik. Ezen a területen is összefogásra van szükség, széles körben kell a szereplőknek arra fókuszálniuk, hogy a turistáknak, vásárlóknak érdemes legyen kimenniük a helyi termék piacokra.

Köszöntötte a megjelenteket Liszjákné Babolcsai Erika, Lendvajakabfa polgármestere is, majd előadások hangzottak el, végül az esemény helyi termék bemutatóval, kóstolóval zárult.