Lantos Csaba Zalaegerszegen: a geotermikus energiáért nem csak mélyebbre kell fúrni, de vissza is kell juttatni a kitermelt vizet!
A kormány támogatja a geotermikus energia felhasználását, de azt fenntarthatósága érdekében körforgásos rendszerben kell megoldani, vagyis vissza kell táplálni a kitermelt, lehűlt vizet. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter mondta Zalaegerszegen.
Lantos Csaba a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésének szünetében tartott pénteki sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: ki kell használni Magyarország geotermikus adottságait, de a megtermelt napenergia tárolását is meg kell oldani ahhoz, hogy az ország energiaszuverenitása tovább erősödjön.
Lantos Csaba: a napelemek által megtermelt áram arányában hazánk az első a világon
A tárcavezető elmondta, hogy 2010-ben Magyarországon még mindössze 300 darab, összesen 1,4 megawattnyi naperőműtelep működött. Ma 316 ezer naperőmű együttesen 8100 megawattnyi áramot termel. Mint mondta, ekkora mértékű növekedést senki nem ért el a világon. Tavaly világelső lett hazánk abban a tekintetben is, hogy a napelemek által megtermelt áram aránya 25 százalékot tesz ki a teljes megtermelt mennyiségből. Ezzel megelőzzük Chilét és Görögországot, az import elektromos áram hányada pedig jelentősen, körülbelül 10 százalékkal csökkent. Erről szól az energiaszuverenitás, tette hozzá.
Hálózatba táplálás helyett helyben fogyasztás
Mint mondta, a megyei jogú városok vezetőivel arról tárgyaltak, hogy miként tudnak olyan újabb beruházásokat végrehajtani, olyan szabályozást és támogatási rendszert kialakítani, amelyek például az energiatárolók telepítését segítik. A naperőművek által megtermelt 12 terawattóra áramból ugyanis másfél terawattóra a többlet, amit célszerűbb lenne a hálózatba táplálás helyett helyben elfogyasztani, érvelt az energiaügyi miniszter.
Ki kell használni Magyarország geotermikus adottságait
Magyarországnak kitűnőek a geotermikus adottságai, melynek kihasználása érdekében a „termálvíznél sokkal melegebb vízre van szükség, amelyhez mélyebbre kell lefúrni”, intett a tárcavezető. Mint mondta: „támogatjuk, hogy minél több geotermiát használjunk úgy, hogy nemcsak kivesszük a fúrt kutakból a meleg vizet, hanem a lehűlés után visszatápláljuk, hogy körforgásos jellegét erősítsük”. (Zalaegerszegen idén zárult egy ezt szolgáló földtani kutatás.) Ahol erre kevesebb a lehetőség, mint Kaposváron, ott biomasszát kell használni. Olyan alternatív energiát kell választani, ami helyben a legoptimálisabb. „Olyan fenntartható jövőt kell építeni, ahol kevesebb üvegházhatású gázt használunk, egy zöldebb világ pedig jobban élhető világ lesz”, hangsúlyozta Lantos Csaba energiaügyi miniszter.
A baloldal eladta a közműveket
Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke arra emlékeztetett, hogy 1994 és 1998 között az akkori baloldali kormány eladta a villany- és gázközmű cégeket külföldi tulajdonosoknak, melytől kezdve „óriási lett ennek az országnak a kiszolgáltatottsága”. Ezt követően a 2002 és 2010 közötti gazdaságpolitika következménye az lett, hogy„ mi, magyar polgárok fizettük Európában a legtöbbet a gázért és a villanyért”.
A magyar kormány 2026-ban is biztosítja a rezsicsökkentést
Miután 2010-ben új kormány lett, elkezdték visszavásárolni a baloldali kormányok által eladott energiaközműveket, és bevezették a rezsicsökkentést. Ennek eredményeként ma már „mi, magyarok fizetjük a legkevesebb árat gázért és villanyért”, vont párhuzamot az MJVSZ elnöke. Köszönetét fejezte ki a kormánynak, hogy
- az energiadíjak 2026-ban is rezsicsökkentettek lesznek,
- amelyhez az állam éves szinten 800 milliárd forinttal járul hozzá.
Ennek fenntarthatóságát szolgálja a kormány szuverén energiapolitikája, amely „lehetőséget ad arra, hogy minél több megújuló energiát tudjunk termelni a távhőhöz, a közvilágításhoz, az elektromos közlekedéshez és a fűtéshez”, szögezte le Szita Károly a sajtótájékoztatón.
