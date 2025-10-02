október 2., csütörtök

1 órája

A közművektől az aszfaltozásig – ebben a városban így csinálják, ha hozzányúlnak egy utcához (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Platán sor csomópont#Bali Zoltán#Ebergényi út#Balaicz Zoltán

Zajlik az Ebergényi út helyreállítása a Platán sor és a Karácsony Sándor utcák közötti szakaszon Zalaegerszegen. Ezzel az első ütemmel egy korábban elindított komplex útfelújítás közeledik végéhez, amelyen során elsőként a közműveket cserélték újra az utcában.

Antal Lívia

Minderről Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán alpolgármester és Domján István önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót a minap. A komplex útfelújítás 2022-ben kezdődött, amikor az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a Platán sor és a Lőtér között, mintegy 900 méter hosszon újította meg a középnyomású gázvezetéket. A további munkálatok már az önkormányzat beruházásában valósultak meg. 

Komplex útfelújítás az Ebergényi úton
A komplex útfelújítás a közműcserék után az aszfaltozás első ütemével folytatódik az Ebergényi úton, Zalaegerszegen. Képünkön balról: Bali Zoltán alpolgármester, Domján István önkormányzati képviselő és Balaicz Zoltán polgármester.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Komplex útfelújítás – az ivóvíz- és szennyívhálózattal folytatódott 

2023-ban az ivóvíz- és szennyívhálózatot újították meg az Ebergényi út érintett szakaszán, amit a vezetékek rossz műszaki állapota, illetve a megnövekedő vízigények indokoltak. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója során közel 1500 folyóméteren fektettek le új vezetékeket, 60 darab bekötést cseréltek ki, és hét tűzcsapot létesítettek. A szennyvízvezeték rekonstrukciója az Akácfasor és Móra Ferenc utca, a Móra Ferenc u. és Ebergényi u. 9. között, az Ebergényi u. 3. és Béke utca 23 között, valamint az Ebergényi u. 16-tól a Béke u. kereszteződéséig valósult meg. A gerincvezeték és a bekötővezeték cseréje összesen 990 folyóméteren történt meg.

Komplex útfelújítás az Ebergényi úton
Az első ütemben az Ebergényi út Platán sor csomóponttól a Karácsony Sándor utcáig terjedő 370 méteres szakaszát aszfaltozzák újra.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Ebergény utca sajtóbejárás

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Helyreállítás és aszfaltozás: az első ütemben ez valósul meg

Az önkormányzat megkezdte az útburkolat helyreállítását, amelynek célja a közlekedési feltételek minőségének javítása. Az első ütemben az Ebergényi út Platán sor csomóponttól a Karácsony Sándor utcáig terjedő 370 méteres szakasza kap új aszfaltburkolatot. A Platán sor és a volt Beton presszó mögötti szervizút déli oldalán 40 méter hosszon új járdaszakasz épül. A Garázs sor és a Béke utca közötti szakaszon kicserélik a kiemelt szegélyt a déli oldalon. Mindemellett 2 darab csapadékaknát és 7 darab víznyelőt létesítenek, amelyek a csapadékvíz megfelelő elvezetését hivatottak biztosítani az Ebergényi út ezen szakaszán. Tervezik a folytatást. Az első ütem kivitelezési költségére nettó 53,4 millió forintot fordított az önkormányzat.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
