A közművektől az aszfaltozásig – ebben a városban így csinálják, ha hozzányúlnak egy utcához (galéria, videó)

Minderről Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán alpolgármester és Domján István önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót a minap. A komplex útfelújítás 2022-ben kezdődött, amikor az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a Platán sor és a Lőtér között, mintegy 900 méter hosszon újította meg a középnyomású gázvezetéket. A további munkálatok már az önkormányzat beruházásában valósultak meg.

A komplex útfelújítás a közműcserék után az aszfaltozás első ütemével folytatódik az Ebergényi úton, Zalaegerszegen. Képünkön balról: Bali Zoltán alpolgármester, Domján István önkormányzati képviselő és Balaicz Zoltán polgármester.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Komplex útfelújítás – az ivóvíz- és szennyívhálózattal folytatódott

2023-ban az ivóvíz- és szennyívhálózatot újították meg az Ebergényi út érintett szakaszán, amit a vezetékek rossz műszaki állapota, illetve a megnövekedő vízigények indokoltak. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója során közel 1500 folyóméteren fektettek le új vezetékeket, 60 darab bekötést cseréltek ki, és hét tűzcsapot létesítettek. A szennyvízvezeték rekonstrukciója az Akácfasor és Móra Ferenc utca, a Móra Ferenc u. és Ebergényi u. 9. között, az Ebergényi u. 3. és Béke utca 23 között, valamint az Ebergényi u. 16-tól a Béke u. kereszteződéséig valósult meg. A gerincvezeték és a bekötővezeték cseréje összesen 990 folyóméteren történt meg.