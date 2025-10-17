Már megint összement egy rakás népszerű termék! Figyeljen oda, ha ön is vásárol belőlük, mert kisebb kiszerelésben kerülnek a polcokra!

A rendelkezéssel a vásárlók megtévesztése ellen lépnek fel, a családok védelme érdekében - ugyanis 2024 januárjától az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedőknek figyelemfelhívó tájékoztatót kell kihelyezniük, amennyiben egy termék kiszerelése csökkent.

A kiszereléscsökkentés miatt újabb termékek kerültek fel a NÉBIH listájára

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Amint az a NÉBIH oldaláról kiderül, nagy mértékben csökken a Coop instant kakaópor dobozának tartalma, 800 gramm helyett 600 grammot találhatunk benne a jövőben. Az Aldi Kedvenc kakaópor "csak" 20%-nyit zsugorodik, a korábbi 250 gramm helyett ezentúl már csak 200 grammot tartalmaz a csomagolás.

Több alapvető élelmiszert is érint a kiszereléscsökkentés

Az alapvető élelmiszerek közül az eddig 4x85 grammos Aldi instant tészta a jövőben csak 3x85 grammos kiszerelésben lesz elérhető, míg a Kofa fehérboros savanyított káposzta csomagolásának tartalma 770 grammról 690 grammra csökken. A Kania Majonéz csomagolásában a korábbi 620 gramm helyett 610 gramm lesz, aminek okaként a termék kivezetését tüntették fel.

Az állattartók se ússzák meg a zsugorflációt, a Panzi-Pet bejelentése alapján 1240 grammról 1230 grammra csökken a marhával és májjal, valamint a báránnyal és rizzsel készült felnőtt kutyák számára elérhető teljes értékű állateledelük tartalma.

A népszerű Listerine Cool Mint Mild Taste és Listerine Total Care Teeth Protection márkanevű szájvizek csomagolásának tartalma is változik, ezentúl 95 milliliter helyett csak 80 milliliter kapunk a bejelentés szerint.

A karácsonyi készülődést sem kímélte ezúttal a kiszereléscsökkenés: a Milka meggyes izű szaloncukor csomagolásába ezentúl 255 gramm kerül a korábbi 310 gramm helyett.

Ezt olvasta már?