október 17., péntek

Hedvig névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszereléscsökkentés: itt a hatóság listája

48 perce

Már megint összement egy rakás népszerű termék! Figyeljen oda, ha ön is vásárol belőlük, mert kisebb kiszerelésben kerülnek a polcokra!

Címkék#zsugorfláció#kisebb kiszerelés#NÉBIH

Több népszerű termék összement a közelmúltban. Kakaóport, állateledelt, szájvizet, és még szaloncukrot is találunk a NÉBIH kiszereléscsökkentést bemutató aktuális listáján.

Zaol.hu

A rendelkezéssel a vásárlók megtévesztése ellen lépnek fel, a családok védelme érdekében - ugyanis 2024 januárjától az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedőknek figyelemfelhívó tájékoztatót kell kihelyezniük, amennyiben egy termék kiszerelése csökkent.

kiszereléscsökkentés
A kiszereléscsökkentés miatt újabb termékek kerültek fel a NÉBIH listájára
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Amint az a NÉBIH oldaláról kiderül, nagy mértékben csökken a Coop instant kakaópor dobozának tartalma, 800 gramm helyett 600 grammot találhatunk benne a jövőben. Az Aldi Kedvenc kakaópor "csak" 20%-nyit zsugorodik, a korábbi 250 gramm helyett ezentúl már csak 200 grammot tartalmaz a csomagolás.

Több alapvető élelmiszert is érint a kiszereléscsökkentés

Az alapvető élelmiszerek közül az eddig 4x85 grammos Aldi instant tészta a jövőben csak 3x85 grammos kiszerelésben lesz elérhető, míg a Kofa fehérboros savanyított káposzta csomagolásának tartalma 770 grammról 690 grammra csökken. A Kania Majonéz csomagolásában a korábbi 620 gramm helyett 610 gramm lesz, aminek okaként a termék kivezetését tüntették fel.

Az állattartók se ússzák meg a zsugorflációt, a Panzi-Pet bejelentése alapján 1240 grammról 1230 grammra csökken a marhával és májjal, valamint a báránnyal és rizzsel készült felnőtt kutyák számára elérhető teljes értékű állateledelük tartalma.

A népszerű Listerine Cool Mint Mild Taste és Listerine Total Care Teeth Protection márkanevű szájvizek csomagolásának tartalma is változik, ezentúl 95 milliliter helyett csak 80 milliliter kapunk a bejelentés szerint.

A karácsonyi készülődést sem kímélte ezúttal a kiszereléscsökkenés: a Milka meggyes izű szaloncukor csomagolásába ezentúl 255 gramm kerül a korábbi 310 gramm helyett.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu