október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendszerfejlesztés

45 perce

Készülj fel - leállnak a szolgáltatások ennél a banknál

Címkék#TeleBankon#George App#bankkártya

Zaol.hu
Készülj fel - leállnak a szolgáltatások ennél a banknál

Holnap estétől szombat délig leáll több szolgáltatás is az Erste Banknál.

Fotó: pixabay

Rendszerfejlesztés miatt 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, azaz e hét péntek estétől szombat délig, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között bizonyos szolgáltatásokat nem lehet majd igénybe venni az Erste Banknál - tájékoztatott saját weboldalán a pénzintézet. Mint írták: bizonyos funkciók, például az internetes vásárlás vagy az azonnali átutalások fogadása teljesen leáll a fenti időpontokban.

Továbbra is elérhető szolgáltatásaink:  

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaink:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu