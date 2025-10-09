Készülj fel - leállnak a szolgáltatások ennél a banknál

Rendszerfejlesztés miatt 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, azaz e hét péntek estétől szombat délig, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között bizonyos szolgáltatásokat nem lehet majd igénybe venni az Erste Banknál - tájékoztatott saját weboldalán a pénzintézet. Mint írták: bizonyos funkciók, például az internetes vásárlás vagy az azonnali átutalások fogadása teljesen leáll a fenti időpontokban.

Továbbra is elérhető szolgáltatásaink:

Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaink:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.