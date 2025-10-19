Beteg szarvasmarhák: a fertőzés újra itt van Zalában, ráadásul új változatban

A Nébih közlése szerint a kórokozót egy legelőn tartott, klinikai tüneteket mutató szarvasmarha-állományban mutatták ki. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a vírus egy új változata, a 8-as szerotípus jelent meg hazánkban.

Kéknyelv Zala vármegyében

Pákán a klinikai tünetek megjelenése miatt vizsgálták a legelőn tartott kis létszámú szarvasmarha-állományt. A Nébih a hazánkban eddig kimutatott 3-as szerotípustól eltérő, 8-as szerotípust azonosított. A telepen azonnal zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság. Az állomány fertőzésének forrását járványügyi nyomozás során vizsgálják. Az új szerotípus megjelenéséről a Nébih tájékoztatta az Európai Bizottságot és az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).

A kéknyelv-betegség egy rovar, a törpeszúnyog által terjesztett vírusos megbetegedés a kérődző állatok – szarvasmarhák, juhok, kecskék – körében. A kór minden negyedik állat esetében halálos kimenetelű, a szarvasmarhák esetén ez ugyan ritkábban fordul elő, de náluk is erős fájdalommal és a tejhozam csökkenésével jár, írta a baon.

Más változatok is vannak?

A kéknyelv 8-as szerotípusa ellen Európában több, centrális engedéllyel rendelkező vakcina is rendelkezésre áll. A vakcinázással azonban mindenképpen indokolt megvárni a Nébih nemzeti referencia laboratóriuma által végzett szerotípus-azonosítás eredményét. Fennáll ugyanis az esélye, hogy a Magyarország területén már megjelent 3-as és 8-as szerotípus mellett további, más EU-tagországokban jelenleg is cirkuláló szerotípust azonosítanak.

A száj- és körömfájás járvány megszűnt

Az állattartókat idén már érte egy nagy csapás: tavasszal egy másik, nagyon súlyos fertőzés ütötte fel a fejét, a ragadós száj- és körömfájás. Zalában is kimutatták a betegséget, amely Magyarországon az idei járványt megelőzően 50 éve fordult elő utoljára, és akkor is és most is jelentős gazdasági károkat okozott. Az idei járvány több mint 19 ezer állatot érintett, írta korábban a Nébih. A betegséget április közepe óta nem mutatták ki, az összes korlátozást feloldották 2025. június 6-án, szeptember 10-i hatállyal pedig az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) visszaállította hazánk mentes státuszát.