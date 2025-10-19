október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nébih

2 órája

Beteg szarvasmarhák: a fertőzés újra itt van Zalában, ráadásul új változatban

Címkék#kéknyelv#járvány#szarvasmarha

Újból felbukkant egy súlyos, állatokat érintő fertőzés az országban, Zala vármegyében is kimutatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Egy pákai szarvasmarha-állományban azonosították a kéknyelv-betegséget 2025. október 8-án. A kéknyelv Zala vármegyében új változattal jelentkezett.

Szabó Judit
Beteg szarvasmarhák: a fertőzés újra itt van Zalában, ráadásul új változatban

Kéknyelv Zala vármegyében: Pákán mutatták ki a betegséget. Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: William Edge

A Nébih közlése szerint a kórokozót egy legelőn tartott, klinikai tüneteket mutató szarvasmarha-állományban mutatták ki. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a vírus egy új változata, a 8-as szerotípus jelent meg hazánkban.

Kéknyelv Zala vármegyében

Pákán a klinikai tünetek megjelenése miatt vizsgálták a legelőn tartott kis létszámú szarvasmarha-állományt. A Nébih a hazánkban eddig kimutatott 3-as szerotípustól eltérő, 8-as szerotípust azonosított. A telepen azonnal zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság. Az állomány fertőzésének forrását járványügyi nyomozás során vizsgálják. Az új szerotípus megjelenéséről a Nébih tájékoztatta az Európai Bizottságot és az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).

A kéknyelv-betegség egy rovar, a törpeszúnyog által terjesztett vírusos megbetegedés a kérődző állatok – szarvasmarhák, juhok, kecskék – körében. A kór minden negyedik állat esetében halálos kimenetelű, a szarvasmarhák esetén ez ugyan ritkábban fordul elő, de náluk is erős fájdalommal és a tejhozam csökkenésével jár, írta a baon.

Más változatok is vannak?

A kéknyelv 8-as szerotípusa ellen Európában több, centrális engedéllyel rendelkező vakcina is rendelkezésre áll. A vakcinázással azonban mindenképpen indokolt megvárni a Nébih nemzeti referencia laboratóriuma által végzett szerotípus-azonosítás eredményét. Fennáll ugyanis az esélye, hogy a Magyarország területén már megjelent 3-as és 8-as szerotípus mellett további, más EU-tagországokban jelenleg is cirkuláló szerotípust azonosítanak.

A száj- és körömfájás járvány megszűnt

Az állattartókat idén már érte egy nagy csapás: tavasszal egy másik, nagyon súlyos fertőzés ütötte fel a fejét, a ragadós száj- és körömfájás. Zalában is kimutatták a betegséget, amely Magyarországon az idei járványt megelőzően 50 éve fordult elő utoljára, és akkor is és most is jelentős gazdasági károkat okozott. Az idei járvány több mint 19 ezer állatot érintett, írta korábban a Nébih. A betegséget április közepe óta nem mutatták ki, az összes korlátozást feloldották 2025. június 6-án, szeptember 10-i hatállyal pedig az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) visszaállította hazánk mentes státuszát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu