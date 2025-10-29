1 órája
A turisták megtalálták a Paradicsomot, csak épp senki sem marad benne – mi lesz veled Kehidakustány?
Kehidakustány vonzerejét egyértelműen a helyi gyógyfürdő adja, amely évente több százezer látogatót vonz. Mégis, a friss lakossági adatok szerint a településről rengetegen elvándoroltak. Az ingatlanpiaci körkép árulkodó: sok a befektető, de kevés az új állandó lakos Kehidakustány területén.
Egy apró zalai falu Kehidakustány, minden adott ahhoz, hogy virágzó és fejlődő településsé váljon. Kiváló gyógyfürdő, ahová messze földről is vándorolnak a gyógyulni és pihenni vágyók, csend, természet és vidéki életérzés. A település közelében található a Deák-kúria, ami Deák Ferenc, a „haza bölcse” egykori lakhelye volt, a környék pedig kiváló lehetőséget nyújt kerékpáros és gyalogos túrákra is. Mégis miért fogy a falu népessége, miközben a turizmus töretlenül virágzik?
Varázslatos apró falu, gyógyfürdővel: Kehidakustány
A Kehida Termál forgalmán aligha észrevehető, hogy a település lakossága jelentős átalakuláson megy keresztül. Horváth Benedek, a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő igazgatója elmondta: évente két-háromszázezer vendéget fogadnak a zalai gyógyfürdőben. A látogatottságot ugyan erősen befolyásolja az aktuális időjárás, de a hűvösebb nyarak rendre kedveznek a gyógyvizes turizmusnak.
– Ha a klasszikus, tikkasztó kánikula uralja a nyarat, a vendégek inkább a Balaton partját választják, de amikor hűvösebb az idő, nálunk telt ház van – mondta el az igazgató. – Az idei szezon ebből a szempontból kimondottan jó volt, a hőmérséklet kedvezett a fürdőlátogatásnak.
A létesítmény nem csupán gyógyfürdőként működik: komplex resort, amelyhez apartmanházak, szállodai szobák és teljes wellnessrészleg is tartozik.
– A fürdőnk népszerűsége évek óta töretlen, ennek ellenére maga a település infrastruktúrája láthatóan nem fejlődött ehhez mérten – tette hozzá Horváth Benedek. – Viszont a lakosság dinamikusan változik, egyre több az új betelepülő. Sok budapesti és külföldi család választja ezt a csendes zalai környezetet otthonául, és új házak is épülnek a környéken.
Ingatlanpiac: drágulás, befektetők és üres házak
Rátekintve az ingatlanbazár.hu hirdetéseire, gyorsan látszik: alig találni megfizethető, azonnal beköltözhető házat vagy lakást. Egy kisebb nyaraló a kehidai hegyen még 10 millió forint alatt elérhető, de a legdrágább ajánlat már egy öt apartmanból álló, 199 millió forintos resortépület.
Lázár Szilvia, az Otthon Centrum zalaegerszegi irodájának ingatlanszakértője szerint a helyi ingatlanokat jellemzően befektetési célból vásárolják. – Kehidakustány területén a legtöbben nyaralónak keresnek ingatlant, nem állandó otthonnak – mondta. – Ez jól érzékelhető tendencia. Mivel ez a zalai település jóval olcsóbb, mint Keszthely vagy Hévíz, sokan ide menekülnek az árak elől, miközben a gyógyfürdő közelsége tovább növeli a befektetési értéket.
Növekvő forgalom, fogyó lakosság: milyen jövőkép ez egy település számára?
Miközben a gyógyfürdő látogatottsága stabil és az ingatlanpiac élénkül, a lakosság száma látványosan csökken. A KSH adatai szerint 2025-re Kehidakustány népessége 1093 főre zsugorodott, ami közel 12 százalékos visszaesést jelent egyetlen év alatt.
A befektetési célú vásárlások, az időszakos tartózkodások és az elöregedő lakosság együtt alakítják át a falu képét – egy helyet, ahol a turisták jönnek-mennek, de egyre kevesebben maradnak.
A gyógyvíz tehát továbbra is sokakat vonz a zalai faluba – csak éppen nem mindenki akar maradni. A fürdő forgalma stabil, az ingatlanok értéke nő, de a helyi közösség egyre fogyatkozik. A kérdés már csak az, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a turizmus és az élhető vidék között.