A turisták megtalálták a Paradicsomot, csak épp senki sem marad benne – mi lesz veled Kehidakustány?

Egy apró zalai falu Kehidakustány, minden adott ahhoz, hogy virágzó és fejlődő településsé váljon. Kiváló gyógyfürdő, ahová messze földről is vándorolnak a gyógyulni és pihenni vágyók, csend, természet és vidéki életérzés. A település közelében található a Deák-kúria, ami Deák Ferenc, a „haza bölcse” egykori lakhelye volt, a környék pedig kiváló lehetőséget nyújt kerékpáros és gyalogos túrákra is. Mégis miért fogy a falu népessége, miközben a turizmus töretlenül virágzik?

Varázslatos apró falu, gyógyfürdővel: Kehidakustány

Fotó: Mirkó István, Nemzeti Sport / Forrás: MW

A Kehida Termál forgalmán aligha észrevehető, hogy a település lakossága jelentős átalakuláson megy keresztül. Horváth Benedek, a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő igazgatója elmondta: évente két-háromszázezer vendéget fogadnak a zalai gyógyfürdőben. A látogatottságot ugyan erősen befolyásolja az aktuális időjárás, de a hűvösebb nyarak rendre kedveznek a gyógyvizes turizmusnak.

– Ha a klasszikus, tikkasztó kánikula uralja a nyarat, a vendégek inkább a Balaton partját választják, de amikor hűvösebb az idő, nálunk telt ház van – mondta el az igazgató. – Az idei szezon ebből a szempontból kimondottan jó volt, a hőmérséklet kedvezett a fürdőlátogatásnak.

A létesítmény nem csupán gyógyfürdőként működik: komplex resort, amelyhez apartmanházak, szállodai szobák és teljes wellnessrészleg is tartozik.

– A fürdőnk népszerűsége évek óta töretlen, ennek ellenére maga a település infrastruktúrája láthatóan nem fejlődött ehhez mérten – tette hozzá Horváth Benedek. – Viszont a lakosság dinamikusan változik, egyre több az új betelepülő. Sok budapesti és külföldi család választja ezt a csendes zalai környezetet otthonául, és új házak is épülnek a környéken.

Forrás: Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő

Ingatlanpiac: drágulás, befektetők és üres házak

Rátekintve az ingatlanbazár.hu hirdetéseire, gyorsan látszik: alig találni megfizethető, azonnal beköltözhető házat vagy lakást. Egy kisebb nyaraló a kehidai hegyen még 10 millió forint alatt elérhető, de a legdrágább ajánlat már egy öt apartmanból álló, 199 millió forintos resortépület.