Ezt látni kell! Mesebeli házat találtunk Egerszegen, mutatjuk, mennyiért adják

Több mint 8000 négyzetméteres területen áll ez a mesébe illő, eladó ház, amely vidéki romantikájával csábítja a vevőket. Minden részlete ízléses, a környezete pedig lenyűgöző, erdők veszik körül. Nemcsak egy házról van szó, hanem egy épületegyüttesről, amelyben vállalkozói tevékenység is zajlik: a finn szauna, a masszázs, az apiterápia is közkedvelt a vendégek körében. A szauna elnyerte a THA (Travel and Hospitality Europe) 2023-as év szaunadíját Magyarországon. A kertben cédrus, fenyő, ginkgo biloba és sok gyümölcsfa van, vegyszermentesen gondozva. A képeket végigpörgetni is élmény. Az ingatlan ára 185,1 millió forint, ez a jelenleg eladó zalaegerszegi házak közül az egyik legdrágább. A rekordot most az Ingatlanbazár oldalán egy 246 milliós ház tartja.