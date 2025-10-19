október 19., vasárnap

Ezt látni kell! Mesebeli házat találtunk Egerszegen, mutatjuk, mennyiért adják

Időről időre átnézzük az ingatlanbazar.hu kínálatát. Most egy zalaegerszegi gyöngyszemre bukkantunk.

Ezt látni kell! Mesebeli házat találtunk Egerszegen, mutatjuk, mennyiért adják

A nagy terasz is vonzó.

Több mint 8000 négyzetméteres területen áll ez a mesébe illő, eladó ház, amely vidéki romantikájával csábítja a vevőket. Minden részlete ízléses, a környezete pedig lenyűgöző, erdők veszik körül. Nemcsak egy házról van szó, hanem egy épületegyüttesről, amelyben vállalkozói tevékenység is zajlik: a finn szauna, a masszázs, az apiterápia is közkedvelt a vendégek körében. A szauna elnyerte a THA (Travel and Hospitality Europe) 2023-as év szaunadíját Magyarországon. A kertben cédrus, fenyő, ginkgo biloba és sok gyümölcsfa van, vegyszermentesen gondozva. A képeket végigpörgetni is élmény. Az ingatlan ára 185,1 millió forint, ez a jelenleg eladó zalaegerszegi házak közül az egyik legdrágább. A rekordot most az Ingatlanbazár oldalán egy 246 milliós ház tartja.

 

 

