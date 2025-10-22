Nem kell kapkodni! Összeszedtük, hogy mi lesz nyitva a hosszú hétvégén

Mielőtt azonban bárki útnak indulna vagy bevásárlást tervezne, érdemes átnézni, mikor lesznek nyitva a boltok, posták, piacok és hivatalok. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat A-tól Z-ig, hogy senkit ne érjen meglepetés a négynapos hosszú hétvége során.

Október 23-án, a nemzeti ünnepen a nagyobb áruházláncok zárva tartanak, ám a hosszú hétvége további napjain már vásárolhatunk.

Fotó: Floresco Productions / Forrás: Getty Images

Hova menjünk és hova ne az ünnepi hosszú hétvége idején?

Azok számára, akiknek a hosszú hétvége valóban a pihenésről szól, jó hír, hogy valójában csak egyetlen napra korlátozódik a „bezárási pánik”: az október 23-i ünnepnapra.

Üzletek és bevásárlóközpontok

Október 23-án , a nemzeti ünnepen a boltok és a nagyobb áruházláncok zárva tartanak (Tesco, Lidl, Aldi, Penny, SPAR, Auchan).

, a nemzeti ünnepen a boltok és a nagyobb áruházláncok zárva tartanak (Tesco, Lidl, Aldi, Penny, SPAR, Auchan). A kisebb üzletek, nonstop boltok és benzinkutakhoz kapcsolt élelmiszerboltok viszont többnyire nyitva lehetnek – bár érdemes előre rákérdezni.

Október 24-én , pénteken – a pihenőnapon – a legtöbb bolt normál pénteki rendben tart nyitva, kisebb településeken lehet rövidített nyitvatartás.

, pénteken – a pihenőnapon – a legtöbb bolt normál pénteki rendben tart nyitva, kisebb településeken lehet rövidített nyitvatartás. Szombaton és vasárnap a megszokott hétvégi nyitvatartás érvényes.

Posta és csomagpontok

Október 23-án minden posta zárva tart.

Október 24-én szombati munkarend szerint működnek, vagyis több helyen rövidebb ideig lesznek nyitva.

Október 25-én (szombaton) a megszokott nyitvatartás szerint várják az ügyfeleket.

Vasárnap, október 26-án a posták zárva tartanak.

A PostaPontok és csomagautomaták természetesen a hétvégén is elérhetők, de a kézbesítés a hosszú hétvége után indul újra.

Közintézmények, hivatalok, kormányablakok

Az önkormányzati hivatalok, kormányablakok és ügyfélszolgálatok ünnepnapon és pihenőnapon zárva tartanak. Október 27-én, hétfőn térnek vissza a megszokott ügyfélfogadáshoz. Az online ügyintézési lehetőségek (pl. ügyfélkapu) természetesen elérhetők a hosszú hétvége alatt is.

Gyógyszertárak

A gyógyszertárak október 23-án zárva tartanak, de az ügyeletes patikák a megszokott rendben működnek. Hogy hol található a legközelebbi ügyeletes, arról az OGYÉI honlapja ad naprakész tájékoztatást.

Piacok és vásárok

Október 23-án a legtöbb piac zárva tart, de az ünnep előtti napokban – főleg szerdán – megnövekedett forgalomra lehet számítani.

Október 24-én (pénteken) több helyen rövidített nyitvatartással várják a vásárlókat.

Szombaton, október 25-én a megszokott piacnap lesz, érdemes korán érkezni, a termelők ilyenkor bőséges kínálattal készülnek.

Iskolák és őszi szünet