Mostantól tényleg beleszólhat a falu, hogy ki vehet itt házat?
2025. július 1-jétől hatályos az önazonossági törvény, amely a települések önazonosságának megőrzését szolgálja. Néhány zalai település már élt a lehetőséggel, saját rendeletekkel szabályozva a beköltözést, az ingatlanvásárlásokat és a lakcím-létesítést. A helyi önazonossági rendelet lehetőségét már országszerte elkezdték alkalmazni az önkormányzatok.
A törvény célja, hogy a helyi közösségek megőrizzék hagyományaikat, értékeiket és sajátos karakterüket a gyors változásokkal szemben. Zala megyében Becsehely, Csesztreg, Kallósd, Pat és Zalaszentjakab már elfogadta saját helyi önazonossági rendelet szabályozását, így a helyi lakosok és önkormányzatok hatékonyan alakíthatják településük jövőjét.
A helyi önazonossági rendelet általi lehetőségekre „van érdeklődés”
A törvény immár jogi lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok rendeletekkel szabályozzák a beköltözés, ingatlanszerzés vagy népességnövekedési problémákkal kapcsolatos kihívásokat.
A jogszabály azonban nem ír elő automatikus korlátozásokat, csupán keretet teremt a helyi szabályozáshoz – írja cikkében az ingatlan.com.
A helyi lakosok számára az ingatlanok eladása kapcsán merülhet fel ez a törvényi változás, a beköltözni szándékozóknak pedig sok esetben akadályként jelentkezhet a helyi rendelet.
Zalában több település is élt már a törvény adta lehetőségekkel
Becsehely – 12/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2025. október 1-től.
Csesztreg – 21/2025. (X. 16.) rendelet, hatályos 2025. október 17-től. Elővásárlási jog vagy mentességek tekintetében nincs eltérés. Lakcímlétesítésre vonatkozó szabály nincs.
Kallósd – 6/2025. (VIII. 8.) rendelet, hatályos 2025. augusztus 9-től. Lakcímlétesítésre vonatkozó szabályban 300.000 Ft-os betelepülési hozzájárulás szerepel.
Pat – 6/2025. (VIII. 22.) rendelet, hatályos 2025. augusztus 27-től. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a vételi ajánlatot tevő szerződő felet személyesen meghallgassa, de ez nem jelent vétójogot. Lakcímlétesítés szabályozott.
Zalaszentjakab – 10/2025. (IX. 15.) rendelet, hatályos 2025. szeptember 20-tól. Hasonlóan Pat településhez, az elővásárlási jog gyakorlása során a képviselő-testület személyesen hallgatja meg az ajánlattevőt; lakcímlétesítés szabályozott.
Ki költözhet be egy, a már helyi önazonossági rendeletet elfogadott településre?
Az e-ingatlanügyvédek oldal behatóan foglalkozik a témával a törvényalkotás tervezési szakasza óta. Oldalukon olvashatjuk: a helyi önazonosság védelme a gyakorlatban azt jelenti, hogy helyi rendelet alapján az önkormányzatok korlátozó intézkedéseket alkalmazhatnak.
- Elővásárlási jog előírása
- Lakcímlétesítés korlátozása, vagy feltételhez kötése,
- Betelepülési adó fizetési kötelezettség előírása
Az önkormányzatok egyet, vagy akár többet is választhatnak a fentiek közül, és a lakcím, valamint az adóztatás kapcsán arra is lehetőségük van, hogy csak bizonyos településrészeket védjenek.
Kivételek vannak ugyan, de figyelni kell a részletekre is:
- A törvény nem vonatkozik visszamenőlegesen azokra az ingatlanvásárlásokra, amelyek a helyi rendeletek hatályba lépése előtt megkötésre kerültek!
- CSOK támogatással vásárlókra nem vonatkoznak korlátok!
- Otthon Start programmal vásárlókra sem vonatkozik a rendelet.
- Cégekre, vagy alapítványokra semmilyen betelepülési korlátozás vagy jogvédelmi eszköz nem alkalmazható a törvénytervezet alapján, mert betelepülőnek csak természetes személy minősülhet!
Az önrendelkezési törvény Zalában tehát már a gyakorlatban is működik, és a helyi közösségek eszközt kaptak arra, hogy alakítsák településük jövőjét. A helyi rendeletek révén a falvak és kisvárosok önállóan dönthetnek a betelepülésről és az ingatlanokhoz való hozzáférésről. A jogszabály így egyszerre biztosít keretet és teret a közösségek önvédelméhez, miközben a helyi lakosok érdekei is érvényesülhetnek.