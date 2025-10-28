Mostantól tényleg beleszólhat a falu, hogy ki vehet itt házat?

A törvény célja, hogy a helyi közösségek megőrizzék hagyományaikat, értékeiket és sajátos karakterüket a gyors változásokkal szemben. Zala megyében Becsehely, Csesztreg, Kallósd, Pat és Zalaszentjakab már elfogadta saját helyi önazonossági rendelet szabályozását, így a helyi lakosok és önkormányzatok hatékonyan alakíthatják településük jövőjét.

A helyi önazonossági rendelet általi lehetőségre „van érdeklődés” a zalai települések önkormányzatainál is.

A törvény immár jogi lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok rendeletekkel szabályozzák a beköltözés, ingatlanszerzés vagy népességnövekedési problémákkal kapcsolatos kihívásokat.

A jogszabály azonban nem ír elő automatikus korlátozásokat, csupán keretet teremt a helyi szabályozáshoz – írja cikkében az ingatlan.com.

A helyi lakosok számára az ingatlanok eladása kapcsán merülhet fel ez a törvényi változás, a beköltözni szándékozóknak pedig sok esetben akadályként jelentkezhet a helyi rendelet.

Zalában több település is élt már a törvény adta lehetőségekkel

Becsehely – 12/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2025. október 1-től.

Csesztreg – 21/2025. (X. 16.) rendelet, hatályos 2025. október 17-től. Elővásárlási jog vagy mentességek tekintetében nincs eltérés. Lakcímlétesítésre vonatkozó szabály nincs.

Kallósd – 6/2025. (VIII. 8.) rendelet, hatályos 2025. augusztus 9-től. Lakcímlétesítésre vonatkozó szabályban 300.000 Ft-os betelepülési hozzájárulás szerepel.

Pat – 6/2025. (VIII. 22.) rendelet, hatályos 2025. augusztus 27-től. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a vételi ajánlatot tevő szerződő felet személyesen meghallgassa, de ez nem jelent vétójogot. Lakcímlétesítés szabályozott.

Zalaszentjakab – 10/2025. (IX. 15.) rendelet, hatályos 2025. szeptember 20-tól. Hasonlóan Pat településhez, az elővásárlási jog gyakorlása során a képviselő-testület személyesen hallgatja meg az ajánlattevőt; lakcímlétesítés szabályozott.

Ki költözhet be egy, a már helyi önazonossági rendeletet elfogadott településre?

Az e-ingatlanügyvédek oldal behatóan foglalkozik a témával a törvényalkotás tervezési szakasza óta. Oldalukon olvashatjuk: a helyi önazonosság védelme a gyakorlatban azt jelenti, hogy helyi rendelet alapján az önkormányzatok korlátozó intézkedéseket alkalmazhatnak.

Elővásárlási jog előírása

Lakcímlétesítés korlátozása, vagy feltételhez kötése,

Betelepülési adó fizetési kötelezettség előírása

Az önkormányzatok egyet, vagy akár többet is választhatnak a fentiek közül, és a lakcím, valamint az adóztatás kapcsán arra is lehetőségük van, hogy csak bizonyos településrészeket védjenek.