Hálózatkorszerűsítés a Telekomnál

1 órája

Újabb leállás jön: nem lesz internet, tévé, telefon ezeken a zalai településeken

Hálózatkorszerűsítést végez a Magyar Telekom országszerte meghatározott ütemezés szerint. Október 13-án, hétfőn és 14-én, kedden több zalai települést is érint a szolgáltatás átmeneti szünetelése.

Zaol.hu
Hálózatkorszerűsítés miatt átmeneti leállás várható a Telekom szolgáltatásaiban több zalai településen - mutatjuk a részleteket

Forrás: Archív / Illusztráció

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint a hálózatkorszerűsítéssel összefüggésben október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között Tekenye, Zalaszentgrót (8785, 8789, 8790, 8795) település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc).
Október 13. 23:00 és október 14. 03:00 között Vaspör, Zalaháshágy települések egyes részein szintén időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc).

A munkák következtében a Telekom otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásának szünetelése várható. A vállalat azt írja: amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki, és rendelkezik digitális elosztóval, akkor kérik a készülék újraindítását, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, 1414-es telefonszámon (a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen) hívható ügyfélszolgálat tud segíteni - jelezte a Telekom.

