Kipakoltak

41 perce

Újabb turkáló szűnt meg a zalai városban, de van, amelyik virágzik

Címkék#megszűnt#használt ruha#turkáló#zalaegerszeg

Zalaegerszegen hétfőn már nem nyitott ki az egyik legnagyobb hazai használtruha-kereskedés Rákóczi úti kilós üzlete. A Háda turkálójából kipakoltak, aznap már csak az állványok árválkodtak üresen.

Zaol.hu
Újabb turkáló szűnt meg a zalai városban, de van, amelyik virágzik

A Háda Rákóczi úti üzletét kiürítették

Fotó: ZH

A városban nemrég a Kossuth utcán, az MVM ügyfélszolgálatával szemben található turkáló is megszűnt, most pedig a Háda kilós üzletét zárták be. Az utóbbi vállalkozás eddig két üzletet működtetett Zalaegerszegen, most egy maradt, a Park Centerben, ahol egyedi áras termékeket kínálnak. Írtunk a Háda Kft.-nek, hogy szívesen tájékoztatnánk olvasóinkat a változás okáról és a használtruhapiac helyzetéről, zalai terveikről, ha választ kapunk, közöljük.

Honlapjukon az olvasható: használtruha-kereskedésük több mint 80 üzlettel és 900 munkaműhellyel rendelkezik az országban, forgalma meghaladja az évi tízmilliárd forintot. A cég magyar tulajdonú és Svájcból, Angliából és Skóciából importálja a ruhákat.

Tapasztalatunk egyébként a zalaegerszegi turkálókról nagyon vegyes: van, amelyik hatalmas forgalmat bonyolít le, szinte napról napra változik a kínálata, és jó minőségű, esetenként vadonatúj holmikat kínál. S láttunk példát ennek ellenkezőjére is. Az árak az elmúlt éveket tekintve emelkedtek, és egy-egy luxusmárkás holmi esetében nem túlzás, hogy el is szálltak. Az új ruhák piacához hasonlítva azonban jellemzően töredékáron foghatunk ki kiváló minőségű holmikat.

 

