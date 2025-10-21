9 perce
Borsos ára van a gesztenyének a zalaegerszegi piacon, de tudjuk, hogy lehet olcsón megúszni! (galéria, videó)
Viszik sütni, főzni és pürének, a vad fajtájából pedig játék készülhet. De maradjunk a szelíd változatánál: a gesztenye az őszi termények sorát gazdagítja, amelyből bőséges kínálattal találkozhatunk manapság a zalaegerszegi piacon. Nincs mit ezen csodálkozni, hiszen Zala az ország egyik legjelentősebb szelídgesztenye-termő vidéke.
Idén nagyon jó és szép termést hozott a gesztenye, mondta érdeklődésünkre Koszorú László, aki feleségével, Koszorú Lászlóné Ibolyával együtt rendszeresen árul a gesztenyén kívül dióbelet, almát, körtét, mákot, babot a zalaegerszegi piacon. Elmondta, családi vállalkozásban dolgoznak. Unokaöccse termeszti a gesztenyét, akinek 72 kisebb-nagyobb gesztenyefából álló ültetvénye van Nagykanizsa környékén, az árusítását pedig ők végzik.
Gesztenye: méretes és ízletes
A gesztenyefák szeretik a nedvességet és a napsütést, tudtuk meg tőle, s azt is elárulta: idén minden jól alakult ebből a szempontból, bizonyítja a gesztenye szép mérete. Sokan álltak érte sorba, közöttük egy régi kollégája, Pampetrics György zalaegerszegi borkereskedő, aki megjegyezte: Neked van a legszebb gesztenyéd, Laci! Valóban ízletes a gesztenye, tudják ezt az évről évre visszatérő vásárlók is, akik sütni, főzni és pürének viszik, tette hozzá Koszorú László.
Így lesz tökéletes és finom a sült gesztenye
A gesztenyének most van a szezonja, így mások is árulják a zalaegerszegi piacon. Jelenics Ferencnének Egerszeghegyen teremnek a gesztenyefái. Felidézte, régen Nagypáliban minden családnak volt gesztenyefája, és a közös gesztenyesütés mindig hatalmas élmény volt. Tüzet raktak az udvaron, afölött sütötték egy lyukacsos fémedényben a gesztenyéket, amit nyelénél fogva rázni is lehetett, hogy mindenhol jól átsüljenek. Ilyenkor mindig előkerült a must is, szomjoltóként. A sült gesztenye a legfinomabb, szögezte le. S hogy pucolása ne okozzon gondot, sütés előtt hosszan be kell vágni a héját, majd több órán át vízben kell áztatni, tanácsolta. Ő is megerősítette, hogy idén szépen termett a gesztenye, amiből 21 kiló masszát készítettek a kihagyhatatlan gesztenyepüréhez.
A gesztenye mérettől függően 1500 és 3500 forint között kapható a zalaegerszegi piacon.
Gesztenyedömping a piaconFotók: Antal Lívia