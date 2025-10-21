Borsos ára van a gesztenyének a zalaegerszegi piacon, de tudjuk, hogy lehet olcsón megúszni! (galéria, videó)

Idén nagyon jó és szép termést hozott a gesztenye, mondta érdeklődésünkre Koszorú László, aki feleségével, Koszorú Lászlóné Ibolyával együtt rendszeresen árul a gesztenyén kívül dióbelet, almát, körtét, mákot, babot a zalaegerszegi piacon. Elmondta, családi vállalkozásban dolgoznak. Unokaöccse termeszti a gesztenyét, akinek 72 kisebb-nagyobb gesztenyefából álló ültetvénye van Nagykanizsa környékén, az árusítását pedig ők végzik.

Szépen termett idén a gesztenye, amiért szombaton sorban álltak a zalaegerszegi piacon. Képünkön Koszorú László, Koszorú Lászlóné őstermelő és Pampetrics György vásárló

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gesztenye: méretes és ízletes

A gesztenyefák szeretik a nedvességet és a napsütést, tudtuk meg tőle, s azt is elárulta: idén minden jól alakult ebből a szempontból, bizonyítja a gesztenye szép mérete. Sokan álltak érte sorba, közöttük egy régi kollégája, Pampetrics György zalaegerszegi borkereskedő, aki megjegyezte: Neked van a legszebb gesztenyéd, Laci! Valóban ízletes a gesztenye, tudják ezt az évről évre visszatérő vásárlók is, akik sütni, főzni és pürének viszik, tette hozzá Koszorú László.

Jelenics Ferencné szerint a sült gesztenye a legfinomabb

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Így lesz tökéletes és finom a sült gesztenye

A gesztenyének most van a szezonja, így mások is árulják a zalaegerszegi piacon. Jelenics Ferencnének Egerszeghegyen teremnek a gesztenyefái. Felidézte, régen Nagypáliban minden családnak volt gesztenyefája, és a közös gesztenyesütés mindig hatalmas élmény volt. Tüzet raktak az udvaron, afölött sütötték egy lyukacsos fémedényben a gesztenyéket, amit nyelénél fogva rázni is lehetett, hogy mindenhol jól átsüljenek. Ilyenkor mindig előkerült a must is, szomjoltóként. A sült gesztenye a legfinomabb, szögezte le. S hogy pucolása ne okozzon gondot, sütés előtt hosszan be kell vágni a héját, majd több órán át vízben kell áztatni, tanácsolta. Ő is megerősítette, hogy idén szépen termett a gesztenye, amiből 21 kiló masszát készítettek a kihagyhatatlan gesztenyepüréhez.

A gesztenye mérettől függően 1500 és 3500 forint között kapható a zalaegerszegi piacon.