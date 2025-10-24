52 perce
Autósok figyelem! Forgalomkorlátozás lesz egy hétig Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb útján
Hétfőtől forgalomkorlátozásra kell számítani a Balatoni út egy szakaszán, aszfaltozási munkák kezdődnek, amelyek várhatóan egész héten tartanak majd, tájékoztatta portálunkat a zalaegerszegi polgármesteri hivatal.
Hétfőtől a Balatoni úton forgalomkorlátozásra kell számítani
Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld
Zalaegerszegen, a Mária Magdolna-plébániatemplom előtt, a Balatoni úton forgalomkorlátozás lesz október 27-én, hétfőn 8 órától várhatóan hét végéig a Batthyány Lajos utcára kanyarodó sávon zajló aszfaltozás miatt. A munkák idején a kanyarodó sáv leszűkül, a közlekedést ideiglenes forgalomkorlátozó táblák segítik.
Kérik és köszönik a forgalomban résztvevők fokozott figyelmét, türelmét és megértését!