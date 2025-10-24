Autósok figyelem! Forgalomkorlátozás lesz egy hétig Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb útján

Zalaegerszegen, a Mária Magdolna-plébániatemplom előtt, a Balatoni úton forgalomkorlátozás lesz október 27-én, hétfőn 8 órától várhatóan hét végéig a Batthyány Lajos utcára kanyarodó sávon zajló aszfaltozás miatt. A munkák idején a kanyarodó sáv leszűkül, a közlekedést ideiglenes forgalomkorlátozó táblák segítik.

Várhatóan egy hétig kell forgalomkorlátozásra számítani a Balatoni úton. Illusztráció: Szakony Attila

Kérik és köszönik a forgalomban résztvevők fokozott figyelmét, türelmét és megértését!