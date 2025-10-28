október 28., kedd

Mindenki másképp csinálja

58 perce

Így fizettek ti: készpénz, gyűrű, barter vagy valami egészen más?

A napokban azt tudakoltuk olvasóinktól a Facebookon, jellemzően mivel szoktak fizetni: bankkártyával, telefonnal, vagy inkább a készpénzt részesítik előnyben? Mutatjuk a fizetési szokásokat firtató kérdésünkre adott a válaszokat.

Zaol.hu

A kérdés onnan jutott eszünkbe, hogy nemrégiben arról írtunk: már Magyarországon is elérhető a RingPay, vagyis egy gyűrű, ami elegáns, tartós, ráadásul okos is — és csak hozzá kell érni a terminálhoz, s máris elkönyvelődik a vásárlás, kártya, telefon vagy PIN-kód nélkül. Felvetésünkre sok facebookozó válaszolt, ki komolyan, ki viccesre véve a figurát, RingPay-használó azonban - egyelőre - nem volt a válaszadók között, a fizetési szokások azonban meglehetősen sokszínűek. Olvasóink zöme készpénzzel fizet, a második helyen a bankkártya végzett, de többen szavaztak a telefonra, sőt: van, aki az órája segítségével egyenlíti ki számláit.

fizetési szokások
Eltérőek a fizetési szokások. A válaszadók zöme készpénzzel fizet...
Forrás:  ZH-Archívum

Fizetési szokások - van, aki barterben vásárol?

S mint mindig, most is voltak, akik vicces kedvükben válaszoltak: ők - állításuk szerint - kukoricával, krumplival, kaviccsal fizetnek, más vatikáni valutával próbálkozik, s volt aki azért, "mert muszáj". Akadt válaszadó, aki barterben vásárol - ő igazán elárulhatná a titkát! 

"Készpénzzel évek óta nem találkoztam"

Egy úr pedig ezt a választ adta kérdésünkre: "én nyugat-európai és angliai 0, azaz zéró havidíjas folyószámlával, ingyenes kártya, netbank és app-pal. Készpénzzel évek óta nem találkoztam, pedig beutaztam Európát északról délre, nyugatról keletre, és nem kellett használjak kp-t".

Kissé más kontextusban, de nemrégiben foglalkozott a témával a Világgazdaság is, a cikkben hasonló következtetésre jutottak, mint hevenyészett felmérésünk alapján mi: a magánügyfelek esetében a készpénzes fizetés a leggyakoribb (66 százalék), a bankkártyás fizetést a lakosság 53 százaléka preferálja, 43 százalék pedig a számlás fizetést is megjelölte.

 

 

