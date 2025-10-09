1 órája
Nem szánt, mégis többet arat – különleges módszerrel ért el komoly sikereket a dióskáli gazda
Szántás helyett regenerál, gépzaj helyett talajéletet hallgat. Plótár István több mint egy évtizede járja a fenntartható gazdálkodás útját Dióskálon, és ma már országos mintagazdaságként mutatja meg, hogyan lehet kevesebb ráfordítással többet termelni - a természet javára is.
Az idei évtől a dióskáli INTERRA® Farm nemcsak a Syngenta fenntarthatósági kezdeményezéseit bemutató gazdaságként, hanem agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kiemelt kísérleti terepeként is működik tovább. Plótár István zalai gazdasága a fenntartható gazdálkodás egyik jó példája: több mint egy évtizedes, követésre érdemes tapasztalatokkal szolgál más termelők számára is, amelyekkel fokozhatják versenyképességüket és fenntartható módon növelhetik jövedelmezőségüket – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Syngenta.
Világszerte - így Magyarországon is - a termelők embert próbáló kihívásokkal néznek szembe: a klímaváltozás hatásaival, a fogyasztói elvárások növekedésével, a folyamatosan változó szabályozási környezettel, mindezt úgy, hogy a jövedelmezőségük is biztosított legyen. A Syngenta az elmúlt 25 évben a termelés minden lépésében a gazdálkodók mellett állt, a vetőmagok kiválasztásától a precíziós technológiák bevezetésén át egészen a növényvédelmi, biológiai és digitális megoldások alkalmazásáig. A közös cél ma is az, hogy a termelők egészségesebb talajon, kevesebb ráfordítással és kisebb környezeti terheléssel tudjanak termelni, jövedelmezőségük fenntartása mellett.
Fenntartható gazdálkodás Zalában
Jól példázza mindezt a dióskáli Plótár gazdaság, amely 2013-ban csatlakozott a Syngenta fenntarthatósági törekvései keretében létrehozott INTERRA® Farm hálózatához. A Kis-Balaton vízgyűjtő területén található gazdaságban az elmúlt években a hagyományos szántásról fokozatosan átálltak a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra. Előbb a szántás elhagyásával javult a talaj minősége, csökkent a gépek üzemanyag-fogyasztása és a munkaráfordítás, később a takarónövények alkalmazása révén pedig tovább javult a talaj szerkezete, szervesanyag-tartalma, vízmegtartó képessége és a növények tápanyagfelvétele. A precíziós eljárások – például a változó tőszámú vetés és az optimális tápanyag-kijuttatás – szintén költségmegtakarítást és hozamnövekedést is hoztak.
„A több mint 20 éves együttműködés során a Syngenta támogatásával mindig első kézből tapasztaltam meg az új dolgokat és olyan információkat szereztem, amelyeket a gazdaságomban hasznosítani tudtam. A regeneratív gyakorlatok alkalmazásával és a Syngentával közös kísérletek révén fejlődött a gazdaságom. Ma már lépéselőnyben vagyok; nagyon sokat tanultam már eddig is, és még fogok is" – összegezte Plótár István, a dióskáli INTERRA® Farm vezetője. A családi gazdaságról már többször írtunk portálunkon, 2010-ben például részletesen beszámoltunk a 2003-ban indult együttműködés kezdeti lépéseiről és az első nagyobb sikerekről.
Dióskál a kiemelt kísérleti terep
2025-től a dióskáli INTERRA® Farm a Syngenta agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kiemelt kísérleti terepeként működik tovább. Az idei kísérletek során 10 kukorica és 10 napraforgó hibrid esetében vizsgálják a növények vitalitását és termőképességét
- hagyományosan művelt,
- tarlóba vetett és
- forgatás nélküli talajon.
A kísérletek keretében a Syngenta digitális megoldásait is használják, az Interra®Scan nagyfelbontású talajvizsgálati eszköz alkalmazásával például tápanyag-utánpótlási terv készíthető, míg a Cropwise Planting szolgáltatás táblára szóló optimális tőszámajánlással segíti a hibridek előnyös tulajdonságainak érvényesülését, a gazdaság fenntarthatóságát.
Minden szem számít
A kísérletek másik iránya a Syngenta kalászos kultúrákban alkalmazott összehangolt termesztési technológiája, a „Minden szem számít" program fejlesztése. Ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az akár 300-400 kg/hektár hozamnövekedést is jelenthet egy-egy gazdaságban. A program keretében a Syngenta minden támogatást megad a kalászos növények lehető legjobb fejlődéséhez: a vetőmag-fejlesztéssel kezdve a legjobb genetikával, optimális növényvédelemmel, innovatív biológiai és digitális megoldásokkal járul hozzá a növények fenntartható termesztéséhez.
Gyakorlati tudást kapnak a gazdák
A Syngenta idén novemberben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ez idő alatt a termelők igényeit folyamatos innovációval, a helyi viszonyokra és személyre szabott megoldásokkal szolgálta ki. A több évtizedes közös tanulás, tapasztalatszerzés és együttműködés a termelőkkel hazánkban is azt eredményezte, hogy a gazdálkodók immár nemcsak termékeket, hanem komplex technológiai és szakmai megoldásokat kapnak a Syngentától. Olyan gyakorlati tudást, amely kézzel fogható eredményekben, bevétel-növekedésben, költségcsökkenésben és fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatokban mutatkozik meg.
A vörös nyakú lúd is megjelent<b>Dióskál</b> - <em>Plótár István</em> és családja öt éve fogott bele egy nagyszabású uniós kísérletbe, s mivel a tapasztalatok meggyőzték őket, mára szinte egész gazdálkodásukat a minimum művelés követelményei szerint alakították át.
Amerikai módszerrel óvják a természetet Zalában<b>Dióskál</b> – <em>Plótár István</em> és családja öt éve fogott bele egy nagyszabású uniós kísérletbe, s mivel a tapasztalatok meggyőzték őket, mára szinte egész gazdálkodásukat a minimum művelés követelményei szerint alakították át.
Nyert a minimumSzentgyörgyvár, Dióskál (vl) - A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete és a Syngenta közös talaj- és vízvédelmi programjának helyszíni bejárását tartották csütörtökön, amin zalai kamarai és vidékfejlesztési szakemberek, a madártani e
Fenntarthatóság és gazdaságosság – Szakmai napot rendeztek DióskálonKihívás és sok problémát figyelembe veendő feladat úgy gazdálkodni, hogy a termelés úgy legyen hasznot hozó, hogy közben a gazda óvja a környezet. Ez állt annak a szakmai napnak a középpontjában, melyet egy növényvédő szereket és vetőmagokat forgalmazó cé