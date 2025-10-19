október 19., vasárnap

300 kilót kínáltak belőle

1 órája

A tavasz legédesebb gyümölcse októberben? A vásárlók nem hittek a szemüknek a zalaegerszegi piacon (videó)

Címkék#Zaol videó#Goldfinger Eper#lakhegyi goldfinger#palánta#piac

Sokan nem akartak hinni a szemünknek a szombati zalaegerszegi piacnapon, amikor a Vásárcsarnok felé tévedtek. Rekeszekben állt ugyanis a szabadföldi eper, ami a lakhegyi Goldfinger Eper családi vállalkozás földjén termett.

Antal Lívia

A tavasz legelső gyümölcse mégis hogy kerül a piacra októberben? – fordult meg sokak fejében. Október 18-at írunk, mégis édes és érik az eper Lakhegyen, kaptuk a választ Goldfinger Dávidtól. 

A szabadföldi eper a lakhegyi Goldfinger Eper családi vállalkozás földjén termett. Árusítása nagy meglepetést okozott a szombati zalaegerszegi piacnapon.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Eper októberben – érik és édes

A családi vállalkozás tulajdonosa elmondta, hogy a frigo palántákat nyáron ültették el, amely, ahogy fejlődésnek indul, virágot, majd termést hoz, mint tavasszal. Több hektáron termesztenek epret, amelyből csak egy kis területen hagyták meg a gyümölcsöt, hogy a vásárlóknak mézédes, finom epret tudjanak kínálni. Mint mondta, ezekből a tövekből lesznek jövőre azok a nagyságú, 8-10 dekás szemek, amit a vásárlók tőlük már megszokhattak.

Eper októberben – igazi kuriózum
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vannak, akik fagyiból is csak eprest kérnek

– Most van ám csak az igazi értéke az epernek, nem akkor, amikor tömegével terem – vélekedett Vugrinecz István és felesége, Vugrinecz Szilvia. Elmondták, hogy ők is több éve próbálkoznak már vele. Az eperpalántát nyáron ültetik el, és most már terem. Persze csak néhány szem, de annak is örülnek. Nagyon szeretik az epret, a gyerekek is, akik fagyiból is csak eprest kérnek. 

Egy kis kóstoló után mindenki meggyőződhetett arról, hogy az októberi eper is édes ízű.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A kételkedőket hamar meggyőzte egy kis kóstoló. Igen, valóban édes, így sokan vásároltak epret, amiből 300 kilót kínált a Goldfinger Eper családi vállalkozás október 18-án a zalaegerszegi piacon. Fél kiló ára 2000 ezer, az egy kiló ára 3500 forint volt. 

 

 

