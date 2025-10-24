október 24., péntek

Huszonöt százalékkal nő a havi díj

1 órája

Keményen árat emel a nagy streamingszolgáltató Magyarországon - értesítést kaptak az előfizetők

Címkék#áremelés#Disney#streaming

Üzenetben tájékoztatja előfizetőit a Disney+ a novembertől esedékes áremelésről. Mutatjuk, mennyivel növeli a havi díjakat a Disney.

Zaol.hu
Keményen árat emel a nagy streamingszolgáltató Magyarországon - értesítést kaptak az előfizetők

Huszonöt százalékos áremelést jelentett be a Disney+ az előfizetőknek - de van mód arra, hogy kisebb legyen a havidíj

Forrás: vg.hu / AFP (illusztráció)

A napokban értesítette az előfizetőket a Google Play áruház arról, hogy a Disney 3890 Ft/hónap összegről 4 890,00 Ft/hónap összegre emeli a „Disney+ (Disney Plus 2022 Day offer)” előfizetés árát 2025. november 19. naptól kezdődően. "Az előfizetés lemondásáig a rendszer automatikusan megterheli a megadott fizetési módodat az előfizetési díjjal (plusz az adókkal). A Google Play Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően az ár a későbbiekben is megváltozhat. Az előfizetésed megújítását bármikor leállíthatod, a közelgő terheléseket pedig a Google Play Előfizetések szakaszában tekintheted meg" - olvasható az emailben, illetve a Play áruház által közvetlenül az előfizető eszközére küldött üzenetben.

Árat emel a Disney+ streamingszolgáltató Magyarországon, értesítést kaptak az előfizetők
Harmadik félnél a továbbiakban nem is lehet regisztrálni a Disney+ szolgáltatásaira - az új ügyfelek közvetlenül a streamingóriás weboldalán intézhetik az előfizetést
Fotó: illusztráció / vg.hu / Shutterstock

Ezek az új tarifák a Disney+-nál

Mindez azt jelenti, hogy a Disney+ havi előfizetői díja igen jelentős arányban, 25 százalékkal drágul. Ugyanakkor a Disney oldalán közzétett tájékoztató szerint a Disney+ Premium csomag éves előfizetői díja immár 48900 Ft, azaz 2 havi díjat megspórolhat, aki egy évre elkötelezi magát. Jó eséllyel lesznek tehát, akik a havi előfizetésről átállnak az évesre, így ugyanis "csak" 185 Ft-tal nőne az egy hónapra eső költségük, már amennyiben hűségesek maradnak a streamingszolgáltatóhoz. Emellett egy Standard nevezetű csomag is elérhető olcsóbban, 2990 Ft havi, illetve 29900 Ft éves díjért, ám ez alacsonyabb (Full HD) felbontást és 5.1-es hangtámogatást kínál, illetve egyszerre két eszközön teszi lehetővé a lejátszást, szemben a Prémium csomaghoz járó 4k UHD + HDR képminőséggel, Dolby Atmos hanggal és 4 eszköz egyidejű használatának lehetőségével.

A szolgáltató oldalán arról is tájékoztat, hogy az új és visszatérő előfizetők már nem regisztrálhatnak és nem fizethetnek a Disney+ szolgáltatásért harmadik félen, azaz külső partneren (Amazon, Apple, Google) keresztül, ehelyett közvetlenül a  disneyplus.com webhelyen lehet regisztrálni a szolgáltatásra.

A Világgazdaság nemrég összefoglaló cikket publikált a streamingköltségek növekedéséről. Eszerint az előfizetések kombinálása egyre drágább a fogyasztóknak, ugyanis - mint írják - a streaming világában 2025-re lezárult a „filléres szórakozás” korszaka, és megkezdődött a profitra optimalizált árazás ideje. Az HBO Max drágulásáról pedig itt írt a gazdasági portál.

