Kereskedelem

1 órája

Drágább a csoki, mint valaha? A Lidl most olcsóbban kínálja

A KSH friss adatai szerint a csokoládé ára egy év alatt majdnem 20 százalékkal emelkedett. A Lidl most tartós árcsökkentéssel biztosítja, hogy az ünnepi édesség továbbra is elérhető maradjon a pénztárcánk számára. A csokoládé elhagyhatatlan része a karácsonyi készülődésnek.

Keszán-Dopita Tünde

A KSH friss adatai szerint az egy évvel ezelőttihez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, ezen belül a csokoládé és a kakaó ára 19,2%-kal emelkedett, ami jelentős drágulásnak számít. Vagyis a csokoládé ára az inflációs ütemet meghaladóan emelkedett, ami azt jelenti, hogy a vásárlók kevesebb csokoládét vásárolhattak ugyanazon összegért, mint korábban.

csokoládé
A Lidl most tartós árcsökkentéssel biztosítja, hogy a csokoládé mint ünnepi édesség továbbra is elérhető maradjon a pénztárcánk számára.
A LIDL viszont épp csökkenti a csokoládé árát boltjaiban

A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak árát – írja közleményében a LIDL. A lépés célja, hogy a vásárlók a közelgő ünnepi időszakban is kedvező áron juthassanak minőségi termékekhez, melyek szinte mindegyike Fairtrade minősítésű.

Népszerű a csokoládé az európai vásárlók körében: a világ csokoládékínálatának közel felét, 45 százalékát fogyasztják el a kontinensen. Sok európai pedig a csokoládét olyan mindennapi luxusnak tekinti, amelyről nem szívesen mondana le a Centre for the Promotion of Imports (CBI), holland kormányzati ügynökség adatai szerint. Az európaiak ráadásul az évi átlagos 0,9 kg csokoládénál jóval többet fogyasztanak. A csokoládé az egyik legkedveltebb édesség hazánkban is: az Impetus Research étTend 2025-ös kutatása szerint

Magyarországon legalább hetente egyszer a lakosság 37 százaléka fogyaszt táblás csokoládét és mindössze a megkérdezettek 8 százaléka mondta azt, hogy soha nem eszik ilyet. 

A kutatásból az is kiderül, hogy hetente átlagosan 4,6 alkalommal esznek valamilyen csokoládét a magyarok.

20 százalékkal csökken a csokoládé ára

A Lidl Magyarországnál szintén népszerűek ezek az édességek a vásárlók körében, ezért a diszkontlánc folytatja árcsökkentési kampányát: az ünnepi időszak előtt a saját márkás csokoládék lesznek tartósan olcsóbbak.

Lidl
Az ünnepi időszak közeledtével egyre többen keresik a különböző csokoládékat is, így a tartós árcsökkentéssel azt szeretnénk elérni, hogy a minőségi csokoládé mindenki számára elérhető maradjon” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója.
A 100 grammos Fin Carré csokoládék ára október 27-től 20 százalékkal csökken: a klasszikus 100 grammos tej- és étcsokoládék ára például 599 forintról 479 forintra, míg a prémium, magas kakaótartalmú változatok 999 forintról 799 forintra mérséklődnek. Az ünnepi időszak közeledtével ez különösen jó hír azoknak, akik Halloweenkor, Mikuláskor vagy karácsonykor szívesen ajándékoznak édességet – vagy egyszerűen csak élvezik a mindennapok apró örömeit egy kocka csokoládé formájában. A Lidl Fin Carré termékeinek döntő többsége ráadásul Fairtrade minősítéssel rendelkezik, amely jobb munka- és életkörülményeket biztosít a kistermelők és a dolgozók számára Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Így a vásárlók a fenntartható és méltányos kakaótermesztés támogatásáért is tehetnek.

Finom és mértékkel egészséges is

A csokoládé nemcsak finom, hanem – mértékkel fogyasztva – kedvező élettani hatásairól is ismert: a magas kakaótartalmú csokoládék antioxidánsokat tartalmaznak, segíthetik a hangulatjavítást és a stressz csökkenését.

A csokoládé árának további alakulása mindig az alapanyagok, úgymint a kakaó és a cukor világpiaci áraitól, valamint a hazai gazdasági helyzettől is függ.

 

