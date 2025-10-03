1 órája
A Díszpinty után most a Csáó Béla búcsúzik? Utánajártunk, tényleg bezár-e a belvárosi vendéglátóhely
A vendéglátóhelyek szerepe jóval túlmutat a puszta étkezésnél és italfogyasztásnál, hisz fontos közösségi színtérnek számítanak. Ezért is áll az érdeklődés középpontjában, ha valamelyik megszűnéséről hallunk. Mostanság a Díszpintyből lett Csáó Béláról terjednek ilyen hírek. A zalaegerszegi belvárosi vendéglátóhellyel kapcsolatban a legilletékesebbet, Tőke Erik tulajdonost kérdeztük.
Tőke Erik a vendéglátóipari főiskola, másfél év USA-beli menedzseri trénig és négy évi budapesti tartózkodás után tért vissza szülővárosába, Zalaegerszegre. A Pedro társtulajdonosaként kezdte pályafutását, majd 13 évig más vállalkozást vitt, de nem szakadt el teljesen a vendéglátástól. 2013-ban a Tütü Gasztró Busszal egyedi színt hozott a zalaegerszegi vendéglátásba, amelyet szintén újdonságként a Díszpinty, a Csíz és a Csáó Béla követte.
Csáó Béla és az előzmények
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hobbim a szakmám. Ezen belül is a főzés, valamint a röviditalok világa fogott meg leginkább a vendéglátás területén. Nem motivál az állandóság, folyton keresem az újat, amit nyilván szeretnék megjeleníteni vállalkozásaimban. Tizenhárom évnyi szünet után a Tütü Gasztró Busz ötlete is ebből az indításból fakadt feleségemmel, Ancsival közösen. Nem akartunk egy lenni a hagyományos vendéglátóhelyek között, ezért megalkottuk a Tütüt, amely „tütükék” színével is csodálkozást keltett. A Kossuth tér lett a helyünk, amelyre a város vezetősége áldását adta. Ott jelentünk meg először 2013 decemberében, a zalaegerszegi adventi vásárban – mondta Tőke Erik.
Tütü az Év Food Truckje
A Tütü hamar népszerű lett újdonságánál fogva, hiszen akkoriban kevés ilyen jellegű vendéglátóegység volt az országban is. Az adventi vásár mellett más bevételi lehetőség érdekében 2014-ben kezdtek fesztiválokra járni, de erre a piacra nem volt egyszerű betörni.
- 2015 tavaszán rendezték meg az első Food Truck Show-t Budapesten, amelyen óriási sikert értek el.
- Megnyerték az Év Food Truck-ja közönségdíjat, ami hatalmas lendületet adott a vállalkozásnak.
Később az esküvői catering felé nyitottak, emellett céges és születésnapi összejöveteleket vállaltak. 2014-ben már ételt, többek között faszénparázson sült hamburgert is kínáltak, ami szintén telitalálatnak bizonyult.
A Díszpinty szintén berobbant
– 2015-ben az épület bérlőiként nyitottuk meg a Díszpintyet a Dísz téren. Különleges hamburgerekkel kezdtük, majd többek között barbeque ételekkel, Poke tállal és Ramen levessel bővítettük az ételkínálatot, amit örömmel fogadtak a vendégek. Evolúciót hajtottunk végre a röviditalok tekintetében is. A berlini Bar Convent világkiállításon figyeltem fel a minőségi és ritkaságszámba menő, különleges röviditalok világára, amelyből túlzás nélkül vagy 200-félét kínáltunk. Ez is újdonságként robbant be a köztudatba, és nagy keletje volt sokáig. Nagyon jól ment a Díszpinty, aztán jött a Covid – idézte fel Tőke Erik.
Hogyan tovább a járvány után?
A Covid miatt a Díszpintyet be kellett zárni. Hogy mindenki állása megmaradjon, még ha kevesebb fizetéssel is, a háttérkonyhába vonultak. Ott készítették az ételeket, amelyeket házhoz szállítottak. Az általuk „hőn szeretett adventi időszakban” felálltak a Díszpinty teraszára a Tütüvel, és onnét kínáltak ételt-italt a járókelőknek. A járványt követően, 2021 tavaszán nyitottak újra, amely a régi boldog időket hozta vissza. Végre újból be lehetett ülni a vendéglőkbe. A háborúval azonban megérkezett a gazdasági világválság és azzal együtt a pénzügyi nehézségek is.
Így jött létre a Csáó Béla
– Az emberek kezdtek elmaradni. Enni még csak-csak bejöttek a Díszpintybe, de egyértelműen látszott, hogy csökken a fizetőképes kereslet, amely a növekvő kiadások mellett üzletünk fenntartását is bizonytalanná tette. A problémát őszintén megosztottam kollégáimmal. Többen elmentek, mert találtak állást máshol, ezért négyen maradtunk. Ez 2024 őszén történt. Hüttét vagyis téli vendéglátóhelyet alakítottunk ki, és így működtünk az év végéig. Sikerült az önkormányzattal megegyeznünk, újabb 10 évre elnyertük az üzlet bérleti jogát. A hogyan tovább kérdésében szerepet játszott, hogy ne legyen drága hely, ami kritikaként ért korábban, és minden erőnket latba vetve létrehoztuk a Csáó Béla koncepciót. Idén márciusban nyitottunk meg – idézte a közelmúltat a tulajdonos.
Ezért nem sikerült az új koncepció
Tőke Erik elmondta: óriási egyszerűsítést hajtottak végre, hiszen jelentősen redukálták a rövidital-kínálatot. Az ételsort római pizzából és különféle tésztaételekből állították össze, amelyek minőséget képviseltek, de az áruk megfizethető. Ám mégsem sikerült, aminek okát a Díszpinty örökségében látja. Az emberek az új helyet ugyanis ahhoz mérték. A QR-kódos rendelés sem nyerte el, főleg az idősebbek tetszését. A tulajdonos biztos abban, ha máshol nyitja meg a Csáó Bélát, nagyobb sikert arat. Mindent átgondolva arra jutott, elengedi ezt a koncepciót.
A Csáó Béla valóban bezárt
– Ezen dolgok sokasága úgymond megölte bennem a tenni akarást. Nincs ezzel semmi gond, csak nem érzek affinitást ahhoz, hogy újraépítsem, új brand-et alakítsak ki.
- Ezért döntöttem úgy, hogy eladom az üzlet üzemeltetési jogát.
- Nekünk marad a Tütü, és a 2023 óta működő Csíz, amely kinti vendéglátóhelyként funkcionál tavasztól kora őszig a volt tejgyár helyén.
Jómagam alkotói szabadságra megyek, a felszabaduló időt feleségemmel együtt a feltöltődésre szánjuk. Lányaink budapesti egyetemeken tanulnak. De már megvannak a terveink a Tütü adventi szereplésével és a Csíz jövő tavaszi nyitásával kapcsolatban – mondta végül Tőke Erik.