A Díszpinty után most a Csáó Béla búcsúzik? Utánajártunk, tényleg bezár-e a belvárosi vendéglátóhely

Tőke Erik a vendéglátóipari főiskola, másfél év USA-beli menedzseri trénig és négy évi budapesti tartózkodás után tért vissza szülővárosába, Zalaegerszegre. A Pedro társtulajdonosaként kezdte pályafutását, majd 13 évig más vállalkozást vitt, de nem szakadt el teljesen a vendéglátástól. 2013-ban a Tütü Gasztró Busszal egyedi színt hozott a zalaegerszegi vendéglátásba, amelyet szintén újdonságként a Díszpinty, a Csíz és a Csáó Béla követte.

Tőke Erik: A főzés és a különleges röviditalok világa fogott meg leginkább a vendéglátás területén.

Fotó: ZH

Csáó Béla és az előzmények

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hobbim a szakmám. Ezen belül is a főzés, valamint a röviditalok világa fogott meg leginkább a vendéglátás területén. Nem motivál az állandóság, folyton keresem az újat, amit nyilván szeretnék megjeleníteni vállalkozásaimban. Tizenhárom évnyi szünet után a Tütü Gasztró Busz ötlete is ebből az indításból fakadt feleségemmel, Ancsival közösen. Nem akartunk egy lenni a hagyományos vendéglátóhelyek között, ezért megalkottuk a Tütüt, amely „tütükék” színével is csodálkozást keltett. A Kossuth tér lett a helyünk, amelyre a város vezetősége áldását adta. Ott jelentünk meg először 2013 decemberében, a zalaegerszegi adventi vásárban – mondta Tőke Erik.

Tütü az Év Food Truckje

A Tütü hamar népszerű lett újdonságánál fogva, hiszen akkoriban kevés ilyen jellegű vendéglátóegység volt az országban is. Az adventi vásár mellett más bevételi lehetőség érdekében 2014-ben kezdtek fesztiválokra járni, de erre a piacra nem volt egyszerű betörni.

2015 tavaszán rendezték meg az első Food Truck Show-t Budapesten, amelyen óriási sikert értek el.

Megnyerték az Év Food Truck-ja közönségdíjat, ami hatalmas lendületet adott a vállalkozásnak.

Később az esküvői catering felé nyitottak, emellett céges és születésnapi összejöveteleket vállaltak. 2014-ben már ételt, többek között faszénparázson sült hamburgert is kínáltak, ami szintén telitalálatnak bizonyult.

A fizetőképes kereslet csökkenése miatt a Díszpinty helyét a Csáó Béla vette át. Most búcsúzik ez a vendéglátóhely is.

Fotó: ZH

A Díszpinty szintén berobbant

– 2015-ben az épület bérlőiként nyitottuk meg a Díszpintyet a Dísz téren. Különleges hamburgerekkel kezdtük, majd többek között barbeque ételekkel, Poke tállal és Ramen levessel bővítettük az ételkínálatot, amit örömmel fogadtak a vendégek. Evolúciót hajtottunk végre a röviditalok tekintetében is. A berlini Bar Convent világkiállításon figyeltem fel a minőségi és ritkaságszámba menő, különleges röviditalok világára, amelyből túlzás nélkül vagy 200-félét kínáltunk. Ez is újdonságként robbant be a köztudatba, és nagy keletje volt sokáig. Nagyon jól ment a Díszpinty, aztán jött a Covid – idézte fel Tőke Erik.