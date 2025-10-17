október 17., péntek

Lopás ellen

1 órája

Ennek az áruháznak a bevásárlókocsiját csak úgy nem tolhatod már haza – Zalában is lesz ilyen?

Címkék#Lidl#lopásgátló#lopás#áruház#bevásárlókocsi

Mindegyikük látott már árválkodó bevásárlókocsit lakóhelye környezetében, ami úgy kerülhetett oda, hogy „gazdája” a megvett árut a cipekedés helyett hazatolta. A bevásárlókocsi meg maradt, mert elfelejtette visszavinni.

Antal Lívia

Mások szánt szándékkal tulajdonítják el a bevásárlókocsit, hátha jó lesz valamire. Az ilyen esetek a Lidl áruházlánc több hazai üzletében már nem fordulhatnak elő, mert olyan biztonsági rendszert szereltek fel a bevásárlókocsi kerekére, ami azt bizonyos távolságon túli toláskor automatikusan leblokkolja. Több cikk is megjelent, hogy ez sok helyütt kellemetlenül érintette a vásárlókat. 

A Lidl biztonsági rendszerrel látta el a bevásárlókocsik kerekeit. Leblokkolnak, ha vásárlók messzire tolják el a kocsikat az üzlettől.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Bevásárlókocsi – most leblokkol vagy sem?

Lapunk is megkereste a Lidl Magyarország sajtóosztályát a blokkolós kerekekkel kapcsolatban. Válaszukban azt írták, az üzletekben használt bevásárlókocsik kerekei rendeltetésszerű használat közben nem okoznak kényelmetlenséget a vásárlóknak, tolásuk akadálytalan. Vállalatukhoz ezzel kapcsolatban panasz ez idáig nem érkezett. A vásárlóknak nem kell tartaniuk a bevásárlókocsitól, kerekük nem blokkol le!

Lopásgátlás: ezt a célt szolgálja a Lidl döntése 

A Lild Magyarország a Zala Hírlapnak küldött válaszában azt is közölte, hogy néhány helyszínen, áruvédelmi okokból olyan technológia került bevezetésre korábban, mely a bevásárlókocsik mozgatását akadályozza, abban az esetben, ha azokat a parkolón kívülre tolják vagy fizetés nélkül kívánják velük elhagyni az áruház területét. A rendszer működése helyszínspecifikus, és kizárólag ott alkalmazzák, ahol ezt a korábbi tapasztalatok indokolttá teszik. 

Lesz-e Zalában? 

Arról nincs információk, hogy jelenleg mely Lidl üzleteknél találkozhatunk blokkolós kerekű bevásárlókocsikkal az országban, és arról sem, hogy számíthatunk-e bevezetésükre a zalai áruházaknál. Mindenesetre jó tudni, hogy léteznek már ilyen bevásárlókocsik, így nem érhet váratlanul, hogy leblokkol, ha véletlenül túltoltuk a határon. Aki szánt szándékkal próbálja eltolni a bevásárlókocsit az üzlettől, következményekkel számolhat.

 

