Védekeznek

30 perce

Permet hullik és drón repül a szőlők fölött a rendkívül fertőzött Zalában is: országos akció az aranyszínű sárgaság ellen

A szőlőültetvények bejárása mellett október 9-től országszerte drónokkal is keresik az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A modern technika és mögötte a mesterséges intelligencia alkalmazása számottevő segítséget nyújthat a problémás területek gyors azonosításában. A két kiemelten fertőzött vármegyében, Somogy és Zala vármegyében a rovarölőszeres védekezés is történhet a héten.

Permet hullik és drón repül a szőlők fölött a rendkívül fertőzött Zalában is: országos akció az aranyszínű sárgaság ellen

Több elemből álló országos akció indult két hete a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása érdekében. Az átfogó, gyors hatósági fellépésre épülő program a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számára a drónos felderítés, valamint – a legsúlyosabban érintett területeken – a légi permetezés megszervezését írta elő, a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével, közölte a Nébih.

A drónos felderítés október 9-én indult. 

A lakosság országszerte akár több hétig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső gépekkel. A rögzített képeken mesterséges intelligencia bevonásával keresik majd a fertőzésre utaló tüneteket. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást.

Továbbra is segítséget jelent a permetezés

Bár a fertőzést terjesztő kabócák száma az utóbbi időben csökkent, továbbra is segítséget jelenthet a rovarölőszeres permetezés. A legnagyobb egybefüggő, súlyosan fertőzött területeken a következő napokban – az időjárási viszonyoktól függően – lezajlik a légi védekezés. A gépek 0,2-0,3 l/ha dózisban juttatják ki majd a Klartan 24 EW (+DropMax permetezőszer segédanyagot) készítményt, kizárólag a lakott területektől távol, azokon az ültetvényeken, ahol a szüret már lezajlott. A légi védekezésből az öko/bio ültetvények szintén kimaradnak. Az érintett területek listája elérhető a Nébih oldalán.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét (FD) az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Hazánkban 22-ből 17-ben már igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. A betegségről minden hasznos információ elérhető a Nébih tematikus aloldalán.

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
