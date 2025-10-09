Permet hullik és drón repül a szőlők fölött a rendkívül fertőzött Zalában is: országos akció az aranyszínű sárgaság ellen

Több elemből álló országos akció indult két hete a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása érdekében. Az átfogó, gyors hatósági fellépésre épülő program a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számára a drónos felderítés, valamint – a legsúlyosabban érintett területeken – a légi permetezés megszervezését írta elő, a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével, közölte a Nébih.

A drónos felderítés október 9-én indult.

A lakosság országszerte akár több hétig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső gépekkel. A rögzített képeken mesterséges intelligencia bevonásával keresik majd a fertőzésre utaló tüneteket. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást.

Továbbra is segítséget jelent a permetezés

Bár a fertőzést terjesztő kabócák száma az utóbbi időben csökkent, továbbra is segítséget jelenthet a rovarölőszeres permetezés. A legnagyobb egybefüggő, súlyosan fertőzött területeken a következő napokban – az időjárási viszonyoktól függően – lezajlik a légi védekezés. A gépek 0,2-0,3 l/ha dózisban juttatják ki majd a Klartan 24 EW (+DropMax permetezőszer segédanyagot) készítményt, kizárólag a lakott területektől távol, azokon az ültetvényeken, ahol a szüret már lezajlott. A légi védekezésből az öko/bio ültetvények szintén kimaradnak. Az érintett területek listája elérhető a Nébih oldalán.