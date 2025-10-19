Továbbterjed a szőlő halálos betegsége, már 21 borvidéken van jelen – országos védekezési akció indult

Az Agrárminisztérium közölte: már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegség. A kisalfold.hu beszámolt arról is, hogy megjelent a súlyos fertőzés a Pannonhalmi Borvidék szőlőültetvényeiben is. Nagy István agrárminiszter videóbejegyzésében közölte: a kormány védekezési akciót indított az aranyszínű sárgaság ellen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együtt több mint 200 szemlecsoport vizsgálja az ültetvényeket. Nagy területen zajlik a helikopteres védekezés, s a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések után állami kártérítést kapnak – hívta fel a figyelmet Nagy István.

További információk a kisalfold.hu oldalán.

Zalában is pusztít a szőlő veszélyes betegsége, erről többször írtunk a zaol.hu oldalon.