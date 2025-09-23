1 órája
Zárlat a szomszédban – a fitoplazma jött, látott, de vajon győzhet-e?
Két településen is zárlatot rendelt el a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, adta hírül Somogy vármegyei testvérportálunk.
Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt, írja a sonline.hu. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság.
Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot, és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.
A betegség kapcsán nemrég megírtuk: a magyar bor jövője a szőlő egészségén múlik. Ez áll egy zalaszentgróti konferencia fókuszában is, amelyet ma is holnap rendeznek, mivel az aranyszínű sárgaság fitoplazma egyre súlyosabb veszélyt jelent az ültetvényekre.
Megéri még bort készíteni? Zalai gazda beszélt az idei szüret tanulságairól
Konferencia a szőlőgyilkos miatt: összefogással védekeznek a borászok