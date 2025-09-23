szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlőbetegség

1 órája

Zárlat a szomszédban – a fitoplazma jött, látott, de vajon győzhet-e?

Címkék#zárlat#fitoplazma#kabóca

Két településen is zárlatot rendelt el a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, adta hírül Somogy vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu

Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt, írja a sonline.hu. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság. 

A zárlat alá vont területeken felveszik a kesztyűt a kabóca ellen
Fotó: Pesti Tamás

Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot, és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.

A betegség kapcsán nemrég megírtuk: a magyar bor jövője a szőlő egészségén múlik. Ez áll egy zalaszentgróti konferencia fókuszában is, amelyet ma is holnap rendeznek, mivel az aranyszínű sárgaság fitoplazma egyre súlyosabb veszélyt jelent az ültetvényekre. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu