Zárlat a szomszédban – a fitoplazma jött, látott, de vajon győzhet-e?

Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt, írja a sonline.hu. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság.

A zárlat alá vont területeken felveszik a kesztyűt a kabóca ellen

Fotó: Pesti Tamás

Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot, és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.

A betegség kapcsán nemrég megírtuk: a magyar bor jövője a szőlő egészségén múlik. Ez áll egy zalaszentgróti konferencia fókuszában is, amelyet ma is holnap rendeznek, mivel az aranyszínű sárgaság fitoplazma egyre súlyosabb veszélyt jelent az ültetvényekre.