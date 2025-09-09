Kik érkeznek? Három üzlet követi a drogériát a zalaegerszegi Zallure Parkban (galéria)

Ahogy korábban megírtuk, a Kossuth utcai Rossmann települt át a Zallure Parkba. Több vásárló elmondta, örülnek, hogy itt van az üzlet, mert ingyenesen lehet parkolni. A szomszédban ott a Lidl, így egy helyen tudnak mindent megvásárolni. Szép és tágas az új üzlet, amely gyalogosan és autóval is könnyen megközelíthető, vélekedett Harth Vivien és Völler Laura Mária, a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum két diákja. A kíváncsiság persze mindenki oldalát furdalja: a drogéria után vajon milyen boltok nyitnak itt?

Harth Vivien és Völler Laura Mária szívesen vásárol a Zallure Parkban megnyílt Rossmannban. Örülnének annak is, ha egy számukra kedvelt ruházati bolt is ideköltözne.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Zallure Park – tippek az új beköltözőkre

A megkérdezettek közül sokan azt mondták, nem tudják, mi költözik még ide, de tippek is elhangzottak, miszerint a DM és a Sinsay nyit majd üzletet a Zallure Parkban. Ez majdnem pontos, mert értesülésünk szerint két ruházati kereskedés költözik be, valamint egy pénzintézet novemberben. Mindháromnak máshol is van telephelye Zalaegerszegen. Mint ismert, a Zallure Park többfunkciós épületegyüttesében loftlakások is lesznek. A beruházó célja, hogy megőrizze a több ezer embernek munkát adó egykori ZA-KO ruhagyár épületének ipari jellegét. Így megmarad a gyár Platán sori beléptető épülete is, amit szintén felújítanak, s ott a korábbi információnk szerint kávézót alakítanak ki.