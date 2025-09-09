szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Rossmann volt az első

1 órája

Kik érkeznek? Három üzlet követi a drogériát a zalaegerszegi Zallure Parkban (galéria)

Címkék#bolt#Zallure Parkban#üzlet

Elsőként a Rossmann nyitott üzletet, mégpedig két hete az egykori zalaegerszegi ruhagyár társasházzá formálódó főépületében. Mellette, a földszinten szintén üzletek kapnak helyet, így új beköltözők várhatók a Zallure Park épületegyüttesébe.

Antal Lívia

Ahogy korábban megírtuk, a Kossuth utcai Rossmann települt át a Zallure Parkba. Több vásárló elmondta, örülnek, hogy itt van az üzlet, mert ingyenesen lehet parkolni. A szomszédban ott a Lidl, így egy helyen tudnak mindent megvásárolni. Szép és tágas az új üzlet, amely gyalogosan és autóval is könnyen megközelíthető, vélekedett Harth Vivien és Völler Laura Mária, a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum két diákja. A kíváncsiság persze mindenki oldalát furdalja: a drogéria után vajon milyen boltok nyitnak itt? 

Zallure Park, új beköltözők várhatóak
Harth Vivien és Völler Laura Mária szívesen vásárol a Zallure Parkban megnyílt Rossmannban. Örülnének annak is, ha egy számukra kedvelt ruházati bolt is ideköltözne.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Zallure Park – tippek az új beköltözőkre

A megkérdezettek közül sokan azt mondták, nem tudják, mi költözik még ide, de tippek is elhangzottak, miszerint a DM és a Sinsay nyit majd üzletet a Zallure Parkban. Ez majdnem pontos, mert értesülésünk szerint két ruházati kereskedés költözik be, valamint egy pénzintézet novemberben. Mindháromnak máshol is van telephelye Zalaegerszegen. Mint ismert, a Zallure Park többfunkciós épületegyüttesében loftlakások is lesznek. A beruházó célja, hogy megőrizze a több ezer embernek munkát adó egykori ZA-KO ruhagyár épületének ipari jellegét. Így megmarad a gyár Platán sori beléptető épülete is, amit szintén felújítanak, s ott a korábbi információnk szerint kávézót alakítanak ki.

Kik nyitnak üzletet a Zallure Parkban?

Fotók: Antal Lívia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu