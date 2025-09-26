Itt a nagy Windows-dilemma! Ha nem váltunk 11-re, dobhatjuk a laptopokat a kukába?

A hír nem új keletű, hiszen a Microsoft már évekkel ezelőtt bejelentette, hogy megszünteti a Windows 10 támogatását. Az idő közeleg, hiszen október 14-e után már nem lesznek elérhetők a kritikus funkció- és biztonsági frissítések, a vírusvédelem hiányában pedig támadhatóbbá válnak a számítógépek. Onnantól fogva csak a Windows 11 operációs rendszer kapja meg a támogatást, bocsátotta előre ifj. Simon Zoltán, a Procomp Kft. ügyvezető igazgatója, akit a teendőkről és a lehetőségekről kérdeztünk.

Ifj. Simon Zoltán: A Windows 10 támogatásának leállítását követően csak a Windows 11 kapja a meg funkció- és biztonsági frissítéseket.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Windows 10 – ebben az esetben alkalmas a frissítésre

A Windows 10-et használóknak tehát fokozott biztonsági kockázattal kell számolniuk. Emiatt fontos az átállás, amelynek feltétele, hogy a Windows 10-es számítógép vagy laptop megfelel-e a Windows 11 minimális hardverkövetelményeinek. A Microsoft ehhez segítséget nyújt weboldalán keresztül. Közli a szükséges rendszerkövetelményeket, továbbá azt, ha átalakítható a gép, mit kell tenni, ha nem, akkor milyen új gépet kell venni. Amennyiben alkalmas a frissítésre, akkor rendelkezni kell Windows 11 Home vagy Pro licenc kulccsal, amit valamelyik informatikai cégnél lehet megvásárolni. A kompatibilitást a PC Health Check alkalmazás használatával is ellenőrizni tudjuk, amit a Microsoft Store-ból tölthetünk le, mondta el a szakember.

Windows 11 – kulcsfontosságú a processzor

A Microsoft a Windows 11 minimumkövetelményei közé sorolja többek között a legalább 1 GHz-es, 64 bites, többmagos processzor, a minimum 4 GB RAM (memória) és a 64 GB szabad tárhely meglétét. Az átállás tekintetében fontos tudni, hogy a Windows 11 csak a 8. generációs Intel processzorok feletti számítógépekre, laptopokra telepíthető. A Windows 11 futtatásához mellesleg 8 GB RAM ajánlott, a 4 GB nem elég egy böngésző és egy program egyidejű elindításához. Ha a gépben nincs elég RAM, a 64 GB szabad tárhely nem lesz elegendő a virtuális memória létrehozásához, 200 GB szabad tárhely kell. Ha nem felel meg a gép a Windows 11 követelményeinek, léteznek megoldások. Olcsóbb, ha csak egy új RAM-ot kell betenni, értelemszerűen drágább, ha új gépet kell venni. A rendszerkövetelményeknek megfelelő használt, illetve felújított gép is alkalmas a Windows 11 futtatására. Érdemes szakemberhez fordulnunk ennek eldöntéséhez, hangsúlyozta ifj. Simon Zoltán.