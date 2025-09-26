szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljött a vége

2 órája

Itt a nagy Windows-dilemma! Ha nem váltunk 11-re, dobhatjuk a laptopokat a kukába?

Címkék#program#Ifj Simon Zoltán#Microsoft#Windows 11

Fontos dátum közeleg a Windows operációs rendszert használók számára. Október 14-én megszűnik a Windows 10 támogatása, helyébe a Windows 11 lép. Nincs semmi teendője annak, aki már ezt használja, a Windows 10 rendszert futtató eszközökkel rendelkezők számára a váltás azonban több kérdést felvet.

Antal Lívia

A hír nem új keletű, hiszen a Microsoft már évekkel ezelőtt bejelentette, hogy megszünteti a Windows 10 támogatását. Az idő közeleg, hiszen október 14-e után már nem lesznek elérhetők a kritikus funkció- és biztonsági frissítések, a vírusvédelem hiányában pedig támadhatóbbá válnak a számítógépek. Onnantól fogva csak a Windows 11 operációs rendszer kapja meg a támogatást, bocsátotta előre ifj. Simon Zoltán, a Procomp Kft. ügyvezető igazgatója, akit a teendőkről és a lehetőségekről kérdeztünk. 

A Windows 10 támogatása október közepén véget ér.
Ifj. Simon Zoltán: A Windows 10 támogatásának leállítását követően csak a Windows 11 kapja a meg funkció- és biztonsági frissítéseket.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Windows 10 – ebben az esetben alkalmas a frissítésre

A Windows 10-et használóknak tehát fokozott biztonsági kockázattal kell számolniuk. Emiatt fontos az átállás, amelynek feltétele, hogy a Windows 10-es számítógép vagy laptop megfelel-e a Windows 11 minimális hardverkövetelményeinek. A Microsoft ehhez segítséget nyújt weboldalán keresztül. Közli a szükséges rendszerkövetelményeket, továbbá azt, ha átalakítható a gép, mit kell tenni, ha nem, akkor milyen új gépet kell venni. Amennyiben alkalmas a frissítésre, akkor rendelkezni kell Windows 11 Home vagy Pro licenc kulccsal, amit valamelyik informatikai cégnél lehet megvásárolni. A kompatibilitást a PC Health Check alkalmazás használatával is ellenőrizni tudjuk, amit a Microsoft Store-ból tölthetünk le, mondta el a szakember. 

Windows 11 – kulcsfontosságú a processzor

A Microsoft a Windows 11 minimumkövetelményei közé sorolja többek között a legalább 1 GHz-es, 64 bites, többmagos processzor, a minimum 4 GB RAM (memória) és a 64 GB szabad tárhely meglétét. Az átállás tekintetében fontos tudni, hogy a Windows 11 csak a 8. generációs Intel processzorok feletti számítógépekre, laptopokra telepíthető. A Windows 11 futtatásához mellesleg 8 GB RAM ajánlott, a 4 GB nem elég egy böngésző és egy program egyidejű elindításához. Ha a gépben nincs elég RAM, a 64 GB szabad tárhely nem lesz elegendő a virtuális memória létrehozásához, 200 GB szabad tárhely kell. Ha nem felel meg a gép a Windows 11 követelményeinek, léteznek megoldások. Olcsóbb, ha csak egy új RAM-ot kell betenni, értelemszerűen drágább, ha új gépet kell venni. A rendszerkövetelményeknek megfelelő használt, illetve felújított gép is alkalmas a Windows 11 futtatására. Érdemes szakemberhez fordulnunk ennek eldöntéséhez, hangsúlyozta ifj. Simon Zoltán. 

Aki nem frissít időben, komoly kockázatnak teszi ki magát

A Microsoft egy éves kiterjesztett támogatást ad a Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU) programon keresztül bizonyos feltételek teljesülése mellett. A Microsoft 365 alkalmazások pedig 2028 októberéig kapnak biztonsági frissítést. Ez ne nyugtasson meg senkit, mert idén október közepétől a Windows 10 támogatásának leállítása komoly kockázatot jelent a kibertámadásokkal és az adatlopásokkal szemben. Ezért már most dönteni kell: frissítés vagy új gép, hívta fel a figyelmet a Procomp Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu