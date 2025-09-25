Új ügyvezetővel folytatja az egyik legnagyobb zalai vállalat, amely országosan is rekorder

A közleményből kiderül: október 1-től Göltl Viktor egyszemélyi ügyvezetői pozícióban irányítja a WHC csoport magyarországi operációját. A korábbi társügyvezetői modellt felváltó struktúrában Berta Péter a teljes WHC Csoport nemzetközi terjeszkedésére és a külföldi leányvállalatok vezetésére fog fókuszálni. A változás célja, hogy a vállalatcsoport még hatékonyabban tudja menedzselni a hazai piacon elért kiemelkedő növekedését és a nemzetközi expanziót. A Zalaegerszegen 35 éve alapított WHC kiemelt szereplője Zala gazdaságának, a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Gartner Intertrans Hungária Kft. után a WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. a harmadik legnagyobb árbevétellel rendelkező cég a vármegyében, az átlagos állományi létszámot tekintve pedig az első (2022-ben 4396, 2023-ban 5378 fő), derül ki TOP100 kiadványunkból.

Göltl Viktor októbertől a hazai sikerek további kiaknázásáért és a magyarországi operáció hatékony működéséért felel. Fotó: WHC

WHC: rendkívüli növekedés

A WHC Kft. az elmúlt években rendkívüli növekedést mutatott, melynek következtében a hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált. A Budapest Business Journal 2025. januári adatai alapján a HR szolgáltató megerősítette második helyét a magyarországi munkaerő-kölcsönzők rangsorában, miközben a pénzügyi eredmények terén látványosan közelebb került a listavezetőhöz. Továbbá a vállalat dinamikus fejlődését mutatja az is, hogy egy év leforgása alatt a kölcsönzött munkavállalói állomány mintegy 600 fővel gyarapodott, így a WHC-t a magyarországi foglalkoztatók között a legnagyobb munkaerőkölcsönzőként jegyzik.

Még 2022 októberében adták át a WHC Cégcsoport 1200 négyzetméteren felújított zalaegerszegi, Ady utcai irodáit, a mikrofonnál Berta Péter.

Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto

Göltl Viktor - névjegy Göltl Viktor 25 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött veszi át a magyarországi entitás egyszemélyes vezetését. Karrierjét 2000-ben kezdte projektvezető-HR tanácsadóként, majd 2012-ben csatlakozott a WHC Csoporthoz társügyvezetőként, ahol a HR szolgáltatások területéért felelt. Szakmai víziója egy olyan nemzetközi szinten is elismert vállalatcsoport felépítése, amely a magas szakmai minőséget a legmodernebb technológiai megoldásokkal és hatékony munkafolyamatokkal ötvözi.

Fokozná a lendületet

„Nagy megtiszteltetés és egyben óriási felelősség ebben a kihívásokkal tarkított időszakban átvenni a magyarországi operáció teljes körű irányítását” – mondta el Göltl Viktor. „Az utóbbi időszak eredményeit, melynek egyike a foglalkoztatottsági létszám tekintetében jegyzett elsőség, a teljes csapatunk elkötelezett munkájával értük el. Célom, hogy ezt a lendületet ne csak fenntartsuk, hanem tovább erősítsük. A jövőben is a technológiai innovációkra, a folyamataink egyszerűsítésére és a magas színvonalú, ügyfélközpontú szolgáltatásokra fogunk koncentrálni.”