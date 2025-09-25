szeptember 25., csütörtök

Kiemelkedő növekedés

2 órája

Új ügyvezetővel folytatja az egyik legnagyobb zalai vállalat, amely országosan is rekorder

Címkék#WHC#Göltl Viktor#munkaerőpiac#Berta Péter#gazdaság

A hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált a zalai cég, ma már a magyarországi foglalkoztatók között a legnagyobb munkaerő-kölcsönzőként jegyzik, egy év leforgása alatt a kölcsönzött munkavállalói állománya mintegy 600 fővel gyarapodott. S most újabb mérföldkőhöz érkezett a társaság: októbertől Göltl Viktor a magyarországi ügyvezető, Berta Péter pedig a teljes WHC Csoport nemzetközi terjeszkedésére fókuszál, tájékoztatta portálunkat a vállalat.

Zaol.hu
A WHC tevékenysége folyamatos bővítésének köszönhetően immár 10 országban van jelen, 35 irodával. Képünkön a miskolci iroda munkatársai

Fotó: MW/Ádám János

A közleményből kiderül: október 1-től Göltl Viktor egyszemélyi ügyvezetői pozícióban irányítja a WHC csoport magyarországi operációját. A korábbi társügyvezetői modellt felváltó struktúrában Berta Péter a teljes WHC Csoport nemzetközi terjeszkedésére és a külföldi leányvállalatok vezetésére fog fókuszálni. A változás célja, hogy a vállalatcsoport még hatékonyabban tudja menedzselni a hazai piacon elért kiemelkedő növekedését és a nemzetközi expanziót. A Zalaegerszegen 35 éve alapított WHC kiemelt szereplője Zala gazdaságának, a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Gartner Intertrans Hungária Kft. után a WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. a harmadik legnagyobb árbevétellel rendelkező cég a vármegyében, az átlagos állományi létszámot tekintve pedig az első (2022-ben 4396, 2023-ban 5378 fő), derül ki TOP100 kiadványunkból.

WHC
Göltl Viktor októbertől a hazai sikerek további kiaknázásáért és a magyarországi operáció hatékony működéséért felel. Fotó: WHC

WHC: rendkívüli növekedés

A WHC Kft. az elmúlt években rendkívüli növekedést mutatott, melynek következtében a hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált. A Budapest Business Journal 2025. januári adatai alapján a HR szolgáltató megerősítette második helyét a magyarországi munkaerő-kölcsönzők rangsorában, miközben a pénzügyi eredmények terén látványosan közelebb került a listavezetőhöz. Továbbá a vállalat dinamikus fejlődését mutatja az is, hogy egy év leforgása alatt a kölcsönzött munkavállalói állomány mintegy 600 fővel gyarapodott, így a WHC-t a magyarországi foglalkoztatók között a legnagyobb munkaerőkölcsönzőként jegyzik.

WHC
Még 2022 októberében adták át a WHC Cégcsoport 1200 négyzetméteren felújított zalaegerszegi, Ady utcai irodáit, a mikrofonnál Berta Péter.
Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto

 

Göltl Viktor - névjegy

Göltl Viktor 25 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött veszi át a magyarországi entitás egyszemélyes vezetését. Karrierjét 2000-ben kezdte projektvezető-HR tanácsadóként, majd 2012-ben csatlakozott a WHC Csoporthoz társügyvezetőként, ahol a HR szolgáltatások területéért felelt. Szakmai víziója egy olyan nemzetközi szinten is elismert vállalatcsoport felépítése, amely a magas szakmai minőséget a legmodernebb technológiai megoldásokkal és hatékony munkafolyamatokkal ötvözi.

Fokozná a lendületet

„Nagy megtiszteltetés és egyben óriási felelősség ebben a kihívásokkal tarkított időszakban átvenni a magyarországi operáció teljes körű irányítását” – mondta el Göltl Viktor. „Az utóbbi időszak eredményeit, melynek egyike a foglalkoztatottsági létszám tekintetében jegyzett elsőség, a teljes csapatunk elkötelezett munkájával értük el. Célom, hogy ezt a lendületet ne csak fenntartsuk, hanem tovább erősítsük. A jövőben is a technológiai innovációkra, a folyamataink egyszerűsítésére és a magas színvonalú, ügyfélközpontú szolgáltatásokra fogunk koncentrálni.”

WHC
Berta Péter ügyvezető a jövőben a WHC Csoport nemzetközi stratégiájára összpontosít, támogatva a külföldi leányvállalatok növekedését. Fotó: ZH-Archívum


A vezetői struktúra átalakítása lehetővé teszi, hogy Berta Péter ügyvezető a WHC Csoport nemzetközi stratégiájára összpontosítson, támogatva a külföldi leányvállalatok növekedését, míg Göltl Viktor a hazai sikerek további kiaknázásáért és a magyarországi operáció hatékony működéséért felel.

A WHC Csoportról

A 100 százalékban magyar tulajdonú WHC 1990-es indulása óta a közép-európai régió egyik legjelentősebb HR szolgáltatójává vált. Tevékenysége folyamatos bővítésének köszönhetően immár 10 országban van jelen, 35 irodával. Fennállásának 35. évfordulóján a WHC Csoport átfogó stratégiai megújulást hajtott végre, melynek keretében a korábban egységes ernyőmárka alatt működő nyolc üzletága 2025 júniusától önálló márkaként folytatja tevékenységét. A strukturális és arculati átalakítás célja, hogy a vállalatcsoport az eddigieknél is célzottabban és hatékonyabban kommunikálja az egyes szakterületek,

  • a fizikai munkaerő-kölcsönzés és közvetítés; 
  • a szellemi munkaerő-kölcsönzés és közvetítés; 
  • a diák szövetkezeti foglalkoztatás; 
  • a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás; 
  • a kismama szövetkezeti foglalkoztatás; 
  • a nemzetközi toborzás;
  • a bérszámfejtés és 
  • a egy life elnevezésű munkáltatói márka egyedi erősségeit partnerei felé. 

A cégcsoport célja, hogy a munkaerőpiac szereplőinek összekötésével magas színvonalú, innovatív HR szolgáltatásokat kínáljon a vállalatok számára, a munkavállalóknak pedig gyors segítséget nyújtson a számukra legmegfelelőbb álláslehetőségek megtalálásában. A WHC Családbarát Munkahely-, valamint négyszeres Kincentric Legjobb Munkahely díjas nagyvállalat.

Külföldi munkavállalók Zalában

A WHC állandó szereplője cikkeinknek, éppen egy esztendeje például arról kérdeztük Berta Pétert, miként alakult az utóbbi időben Zalában a filippínó vendégmunkások száma, illetve mennyire elégedettek a Fülöp-szigeteki munkavállalókkal a cégek, majd arról is írtunk, hogy a Magyar Közlönyben tavaly karácsony előtt jelent meg az a kormányrendelet, amely módosítja a vendégmunkások számára a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek kiadását. Zalába is érkeztek ázsiai vendégmunkások, ám kérdés, hogy hányan maradnak az adókedvezmény megvonása után. Berta Péter akkor a téma kapcsán úgy fogalmazott, a magyar munkaerőpiacon bizonyos régiókban, például Zalában is, valamint bizonyos munkakörökben szükség van a külföldi, köztük az ázsiai munkavállalókra. Mindez azért, hogy a cégek zavartalanul működjenek, s hogy a vállalatok itt maradjanak Magyarországon, továbbá a magyar munkahelyek is megmaradjanak.

