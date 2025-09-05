Ezt ne hagyd ki! Kevesen igénylik a rezsikedvezményt, pedig sokaknak járna

A védendő fogyasztó olyan személy, aki szociálisan rászoruló, s ide tartozhatnak a fogyatékkal élők, akik valamely fogyatékosságuk miatt speciális védelemre jogosultak az energiaszolgáltatókkal szemben.

A védendő fogyasztó rezsikedvezményben részesülhet

Fotó: larisa Stefanjuk / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján található tájékoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók kaphatnak – a települési támogatás mellett –, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők, írta a penzcentrum.hu a MEKH közlésére hivatkozva.

Kire vonatkozhat a védendő fogyasztó státusz?

A szociálisan rászoruló védendő fogyasztók körébe tartoznak, akik ápolási díjban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, míg a fogyatékossággal élő fogyasztó lehet például olyan személy, aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

Mire jogosít a védendő fogyasztó státusz?

A védendő fogyasztó státusz jogosulttá tesz fizetési haladékra, részletfizetés kérésére, s igényelhetővé válik az előre fizetős mérő felszerelése, vagy akár kikapcsolás alóli mentesség is kérhető.

Ki lehet védendő fogyasztó?

Szociálisan védendő fogyasztó lehet az, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

időskorúak járadékában részesül,

aktív korúak ellátására jogosult,

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ápolási díjban részesül,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül

nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

kezelőorvos igazolja,

vakok személyi járadékában részesül,

fogyatékossági támogatásban részesül,

lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása.

Így lehet kérelmezni

Ehhez védendő fogyasztó kérelem benyújtása szükséges az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni kell az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. A védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.