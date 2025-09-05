2 órája
Ezt ne hagyd ki! Kevesen igénylik a rezsikedvezményt, pedig sokaknak járna
A rezsiszámlák egész évben érkeznek, nincs menekvés, fizetni kell, sőt, télen a fűtésszámla akár magasabb összegű is lehet. Ezért érdemes tájékozódni, milyen támogatási lehetőségeket lehet igénybe venni szociális helyzet vagy egészségügyi állapot alapján. A rászorulók rendelkezésére áll a védendő fogyasztó státusz. Mutatjuk, ki lehet védendő fogyasztó, milyen kedvezményekkel jár ez, és hogyan igényelhető.
A védendő fogyasztó olyan személy, aki szociálisan rászoruló, s ide tartozhatnak a fogyatékkal élők, akik valamely fogyatékosságuk miatt speciális védelemre jogosultak az energiaszolgáltatókkal szemben.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján található tájékoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók kaphatnak – a települési támogatás mellett –, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők, írta a penzcentrum.hu a MEKH közlésére hivatkozva.
Kire vonatkozhat a védendő fogyasztó státusz?
A szociálisan rászoruló védendő fogyasztók körébe tartoznak, akik ápolási díjban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, míg a fogyatékossággal élő fogyasztó lehet például olyan személy, aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.
Mire jogosít a védendő fogyasztó státusz?
A védendő fogyasztó státusz jogosulttá tesz fizetési haladékra, részletfizetés kérésére, s igényelhetővé válik az előre fizetős mérő felszerelése, vagy akár kikapcsolás alóli mentesség is kérhető.
Ki lehet védendő fogyasztó?
Szociálisan védendő fogyasztó lehet az, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
- időskorúak járadékában részesül,
- aktív korúak ellátására jogosult,
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
- ápolási díjban részesül,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül
- nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,
- a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,
- vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül.
Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:
- kezelőorvos igazolja,
- vakok személyi járadékában részesül,
- fogyatékossági támogatásban részesül,
- lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása.
Így lehet kérelmezni
Ehhez védendő fogyasztó kérelem benyújtása szükséges az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni kell az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. A védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.
Kevesen igénylik, pedig jogosultak lennének
A MEKH adatai alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 24 eer 995 fő, évről évre kevesebb, miközben a KSH adatai szerint 2024-ben 858 ezer fő kapott pénzbeli vagy természetbeni települési támogatást.
