Tankolás

29 perce

Üzemanyagár: lefelé holnap sem megy, mutatjuk a változást

Csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzinár nem módosul, írja társportálunk, a vaol.hu.

Zaol.hu

A 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat szerdán még 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. A gázolaj beszerzési ára legutóbb kedden emelkedett, 2 forinttal, s csütörtökön újabb kétforintos emelés lesz. Az üzemanyagárak augusztus 23-a óta nem csökkentek egyszer sem - olvasható a cikkben, melyből a szomszédos vármegye aktuális üzemanyagárait is megismerhetjük.

Lassan, de biztosan emelkednek az üzemanyagárak 
Forrás: Shutterstock

 

 

