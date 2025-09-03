Tankolás
29 perce
Üzemanyagár: lefelé holnap sem megy, mutatjuk a változást
Csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzinár nem módosul, írja társportálunk, a vaol.hu.
A 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat szerdán még 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. A gázolaj beszerzési ára legutóbb kedden emelkedett, 2 forinttal, s csütörtökön újabb kétforintos emelés lesz. Az üzemanyagárak augusztus 23-a óta nem csökkentek egyszer sem - olvasható a cikkben, melyből a szomszédos vármegye aktuális üzemanyagárait is megismerhetjük.
