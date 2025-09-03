Üzemanyagár: lefelé holnap sem megy, mutatjuk a változást

A 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat szerdán még 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. A gázolaj beszerzési ára legutóbb kedden emelkedett, 2 forinttal, s csütörtökön újabb kétforintos emelés lesz. Az üzemanyagárak augusztus 23-a óta nem csökkentek egyszer sem - olvasható a cikkben, melyből a szomszédos vármegye aktuális üzemanyagárait is megismerhetjük.

Lassan, de biztosan emelkednek az üzemanyagárak

Forrás: Shutterstock