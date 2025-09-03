Autót 5 millió alatt? Mostantól ez csak álom marad!

A 4,44 millió forintos alapárával a Mitsubishi Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon, amelynek nem lesz utódja. Az infláció ellenére több esztendeje ezzel az indulóárral lehetett számolni, s így messze a konkurens modellek alá vágott a modell, írta meg az Autonavigator.hu. Ennek ellenére mégsem volt kelendő. A zalaegerszegi márkakereskedésben sem kapható már: eltűnt a hazai piacról.

A Mitsubishi Space Star volt a legolcsóbb új autó hazánkban. Kivezetésével öt millió forint alatt már nem tudunk új gépkocsihoz jutni.

Forrás: Mitsubishi.hu

Mitsubishi Space Star: hiába volt a legolcsóbb új autó

A fapados Mitsubishi Space Starból hiányzik a klíma és a rádió, ami nem tette túl vonzóvá. Ezen felül mintegy 20 centivel rövidebb egy hagyományos kisautónak számító Opel Corsa F-nél vagy Volkswagen Polónál, de még egy új Suzuki Swiftnél is határozottan kisebb, jellemezte a Totalcar.hu. A legnagyobb baj, hogy nincs semmilyen ergonómiája az ülőlapnak. Emiatt már 100 kilométer után kellemetlen benne lenni. Országúton és autópályán nem teljesít jól a 71 lóerős motor: keserves 80-ról megindítani egy előzést, ahogy megtartani egy nagyobb emelkedőn a 130-as tempót is.

Ezek jelenleg a legolcsóbb új autók

Az új autók piacán a 6 millió forint alatti kategória egyre szűkül, de még találni egy-két modellt, és kapható néhány márka jóval 7 millió forint alatt. Fontos tudni, hogy a kedvezőnek vagy elérhetőnek tűnő árak az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak, extrák és kedvezmények nélkül. Nézzük, melyik most a legolcsóbb új autó Magyarországon a hazai piacról kivezetett Mitsubishi Space Star után.

Figyelem, ezek körülbelüli, illetve induló alapárak, amelyek márkakereskedések szerint eltérőek lehetnek.

1. Fiat Pandina (korábban Panda): ára kb. 5 259 000 Ft

2. Dacia Sandero: ára kb. 5 699 000 Ft

3. Kia Picanto: ára kb. 6 199 000 Ft

4. Hyundai i10: ára kb. 6 049 000 Ft

5. Toyota Aygo X: ára kb. 6 330 000 Ft

5. Mitsubishi Colt: ára kb. 6 399 000 Ft

7. Suzuki Swift: ára kb. 6 330 000 Ft

Ez a legolcsóbb új elektromos autó

A legolcsóbb új elektromos autó jelenleg a Leapmotor T03, amelynek listaára 7 790 000 forint. Ezt a BYD Dolphin Surf követi 7 990 000 forintos akciós árával, ám a 8 090 000 forintos listaárral is megtartaná hazánkban a második legolcsóbb villanyautó címet. A Mitsubishi teljesen elektromos hajtású autója szeptemberben érkezik, Eclipse Cross néven, de ezt vélhetően nem a legolcsóbb új elektromos autók között tarthatjuk majd számon.