Autót 5 millió alatt? Mostantól ez csak álom marad!
100 kilométer után csak kellemetlen, 200 kilométer megtétele után azonban biztosan ki akarsz szállni belőle. Nos, ez többé nem lesz probléma, mert idén eltűnik itthon a legolcsóbb új autó, a Mitsubishi Space Star, s ezzel együtt annak is búcsút inthetünk, hogy 5 millió forintnál olcsóbb nullkilométeres kocsit vásároljunk.
A 4,44 millió forintos alapárával a Mitsubishi Space Star volt a legolcsóbb új autó Magyarországon, amelynek nem lesz utódja. Az infláció ellenére több esztendeje ezzel az indulóárral lehetett számolni, s így messze a konkurens modellek alá vágott a modell, írta meg az Autonavigator.hu. Ennek ellenére mégsem volt kelendő. A zalaegerszegi márkakereskedésben sem kapható már: eltűnt a hazai piacról.
Mitsubishi Space Star: hiába volt a legolcsóbb új autó
A fapados Mitsubishi Space Starból hiányzik a klíma és a rádió, ami nem tette túl vonzóvá. Ezen felül mintegy 20 centivel rövidebb egy hagyományos kisautónak számító Opel Corsa F-nél vagy Volkswagen Polónál, de még egy új Suzuki Swiftnél is határozottan kisebb, jellemezte a Totalcar.hu. A legnagyobb baj, hogy nincs semmilyen ergonómiája az ülőlapnak. Emiatt már 100 kilométer után kellemetlen benne lenni. Országúton és autópályán nem teljesít jól a 71 lóerős motor: keserves 80-ról megindítani egy előzést, ahogy megtartani egy nagyobb emelkedőn a 130-as tempót is.
Ezek jelenleg a legolcsóbb új autók
Az új autók piacán a 6 millió forint alatti kategória egyre szűkül, de még találni egy-két modellt, és kapható néhány márka jóval 7 millió forint alatt. Fontos tudni, hogy a kedvezőnek vagy elérhetőnek tűnő árak az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak, extrák és kedvezmények nélkül. Nézzük, melyik most a legolcsóbb új autó Magyarországon a hazai piacról kivezetett Mitsubishi Space Star után.
Figyelem, ezek körülbelüli, illetve induló alapárak, amelyek márkakereskedések szerint eltérőek lehetnek.
1. Fiat Pandina (korábban Panda): ára kb. 5 259 000 Ft
2. Dacia Sandero: ára kb. 5 699 000 Ft
3. Kia Picanto: ára kb. 6 199 000 Ft
4. Hyundai i10: ára kb. 6 049 000 Ft
5. Toyota Aygo X: ára kb. 6 330 000 Ft
5. Mitsubishi Colt: ára kb. 6 399 000 Ft
7. Suzuki Swift: ára kb. 6 330 000 Ft
Ez a legolcsóbb új elektromos autó
A legolcsóbb új elektromos autó jelenleg a Leapmotor T03, amelynek listaára 7 790 000 forint. Ezt a BYD Dolphin Surf követi 7 990 000 forintos akciós árával, ám a 8 090 000 forintos listaárral is megtartaná hazánkban a második legolcsóbb villanyautó címet. A Mitsubishi teljesen elektromos hajtású autója szeptemberben érkezik, Eclipse Cross néven, de ezt vélhetően nem a legolcsóbb új elektromos autók között tarthatjuk majd számon.