A zalai turizmus nagy öregje: "a progresszív adó a munkát bünteti"

A beszélgetés során olyan aktuálpolitikai kérdések is szóba kerültek, mint a Tisza-adó, vagy az, hogy miről lehet és miről nem lehet beszélni a választások előtt.

- A turizmus-vendéglátás ágazatban dolgozó szakemberek sosem voltak túlfizetve, jómagam a Kádár-rendszerben kezdtem a pályafutásomat és bizony az akkori magyar átlagfizetésnek - 1300 forint havonta - a felét sem kerestem, pontosan 600 forint volt a bérem - emlékezett vissza Czimondor Nándor, aki több mint 50 évet töltött el a vendéglátásban, nyugdíjba vonulása előtt a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója volt. - Ettől függetlenül mindig meg lehetett élni, de a bérverseny sokkal kiélezettebb volt és manapság is az, mint más ágazatokban. Szállodaigazgatóként számtalanszor szembesültem azzal, hogy az itteni bérek - pedig mindig az átlagkereset fölötti bért kínáltunk - egyszerűen nem képesek versenyezni az osztrák, német vagy svájci fizetésekkel. Sokan ki is mentek külföldre dolgozni, így a hazai vendéglátásban egyre nagyobb problémát okozott és okoz ma is a szakemberhiány.

A zalakarosi MenDan Hotel. A címzetes igazgató szerint a turizmus ágazatban a bérverseny ma is kiélezett. Fotó: Pásztor András

Tisza-adó: a munkát bünteti

Czimondor Nándor amondó: manapság is hatalmas tehertétel a turizmusban-vendéglátásban érdekelt vállalkozások számára a bértömeg kigazdálkodása, de ha nem fizetik meg a dolgozókat, akkor nem lesz, aki kiszolgálja a vendégeket.

A címzetes szállodaigazgatót a jelenlegi 15 százalékos, illetve a Tisza Párt által bevezetni tervezett háromkulcsos, progresszív szja-ról is megkérdeztük.

Czimondor Nándor címzetes szállodaigazgató: a többkulcsos, progresszív adó a munkát bünteti. Fotó: Pásztor András

- Azt gondolom, hogy a környező országok adatait is figyelembe véve a jelenlegi adószint még elfogadható - fogalmazott Czimondor Nándor. - Arról nem is beszélve, hogy egy viszonylag alacsonyabb adószintnél az adóelkerülési hajlandóság is csökken. A magyar kormány jelenleg nem a munkát, hanem a fogyasztást adóztatja jobban a 27 százalékos áfával, ami szerintem igazságosabb, hiszen ha valaki többet fogyaszt, azaz vásárol, az többet fizet az államkasszába. A progresszív adózással szerintem az az alapvető probléma, hogy a munkát adóztatná meg. Ha a Tisza Párt által tervezett sávoknál maradunk a példa kedvéért, akkor az 5 millió forintos éves jövedelem fölött már 22 százalék, 15 millió forintos jövedelem fölött pedig 33 százalék adó terhelné a béreket. Szumma szummárum én jónak tartom az egykulcsos adót.