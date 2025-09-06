szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Czimondor Nándor álláspontja

1 órája

A zalai turizmus nagy öregje: "a progresszív adó a munkát bünteti"

Címkék#Tisza-adó#szálloda#Czimondor Nándor

A turizmus ágazatban dolgozók bérezéséről, a többkulcsos, progresszív adóztatás hátrányairól és a folyamatosan problémát okozó munkaerőhiányról is szót váltottunk Zala vármegye egyik legtöbbet tapasztalt turisztikai szakemberével, Czimondor Nándorral, a zalakarosi MenDan Hotel címzetes igazgatójával.

Zaol.hu

A beszélgetés során olyan aktuálpolitikai kérdések is szóba kerültek, mint a Tisza-adó, vagy az, hogy miről lehet és miről nem lehet beszélni a választások előtt. 
- A turizmus-vendéglátás ágazatban dolgozó szakemberek sosem voltak túlfizetve, jómagam a Kádár-rendszerben kezdtem a pályafutásomat és bizony az akkori magyar átlagfizetésnek - 1300 forint havonta - a felét sem kerestem, pontosan 600 forint volt a bérem - emlékezett vissza Czimondor Nándor, aki több mint 50 évet töltött el a vendéglátásban, nyugdíjba vonulása előtt a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója volt. - Ettől függetlenül mindig meg lehetett élni, de a bérverseny sokkal kiélezettebb volt és manapság is az, mint más ágazatokban. Szállodaigazgatóként számtalanszor szembesültem azzal, hogy az itteni bérek - pedig mindig az átlagkereset fölötti bért kínáltunk - egyszerűen nem képesek versenyezni az osztrák, német vagy svájci fizetésekkel. Sokan ki is mentek külföldre dolgozni, így a hazai vendéglátásban egyre nagyobb problémát okozott és okoz ma is a szakemberhiány.

Tisza-adó
A zalakarosi MenDan Hotel. A címzetes igazgató szerint a turizmus ágazatban a bérverseny ma is kiélezett.   Fotó: Pásztor András

Tisza-adó: a munkát bünteti

Czimondor Nándor amondó: manapság is hatalmas tehertétel a turizmusban-vendéglátásban érdekelt vállalkozások számára a bértömeg kigazdálkodása, de ha nem fizetik meg a dolgozókat, akkor nem lesz, aki kiszolgálja a vendégeket.

A címzetes szállodaigazgatót a jelenlegi 15 százalékos, illetve a Tisza Párt által bevezetni tervezett háromkulcsos, progresszív szja-ról is megkérdeztük.

Czimondor Nándor címzetes szállodaigazgató: a többkulcsos, progresszív adó a munkát bünteti.   Fotó: Pásztor András

- Azt gondolom, hogy a környező országok adatait is figyelembe véve a jelenlegi adószint még elfogadható - fogalmazott Czimondor Nándor. - Arról nem is beszélve, hogy egy viszonylag alacsonyabb adószintnél az adóelkerülési hajlandóság is csökken. A magyar kormány jelenleg nem a munkát, hanem a fogyasztást adóztatja jobban a 27 százalékos áfával, ami szerintem igazságosabb, hiszen ha valaki többet fogyaszt, azaz vásárol, az többet fizet az államkasszába. A progresszív adózással szerintem az az alapvető probléma, hogy a munkát adóztatná meg. Ha a Tisza Párt által tervezett sávoknál maradunk a példa kedvéért, akkor az 5 millió forintos éves jövedelem fölött már 22 százalék, 15 millió forintos jövedelem fölött pedig 33 százalék adó terhelné a béreket. Szumma szummárum én jónak tartom az egykulcsos adót.

A Tisza-adó bevezetése a munkaerőhiányt is erősítené.   Illusztráció: Pixabay

- Számomra a Tisza Párt kapcsán az a legfurcsább, hogy semmit sem kommunikálnak az általuk preferált adórendszerről - utalt Tarr Zoltán "erről most nem lehet beszélni" elszólására a turisztikai szakember. - Ha valóban adócsökkentést akar a Tisza Párt, akor szerintem azt mindenhol propagálnák, ha viszont - ahogy a kiszivárgott dokumentumban is olvasható - adóemelésre készülnek, akkor azt titkolni akarják, nehogy még a választás előtt belebukjanak.

 

 

