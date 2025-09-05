Séfek, recepciósok, gyógytornászok is buknának – így sújtaná a turizmust a Tisza-adó

A turizmus a magyar GDP mintegy 14 százalékát adja, és több mint 450 ezer embernek biztosít munkát. A Tisza-adó, azaz a többkulcsos (progresszív) szja bevezetése ebben az ágazatban nem csak a fizetések csökkentését, s így a dolgozók életszínvonalát érintené hátrányosan, hanem a munkaerőhiányt is elmélyítené. A Magyar Turisztiai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve.

A Tisza-adó a zalai turizmusban, vendéglátásban dolgozóknak is jelentős kiesést okozna. Illusztráció: Pixabay

Tisza-adó: az idegenforgalom terén a munkaerőhiányt is erősítené

A vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni. Egy turisztikai menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve – mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a turizmus.com-nak. Az elemzés szerint a legmagasabban képzett, nagy felelősséggel dolgozó szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten ötmillió forint feletti is lehet. De még egy séf vagy gyógytornász esetében is százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni.

Munkakör Bruttó átlagbér Havi kiesés Éves kiesés Légi forgalmi irányító 3.421.980 449.290 5.391.477 Szálláshely-szolgáltató egység vezetője 937.699 36.472 437.667 Utazásszervező 742.340 22.797 273.566 Séf 737.865 22.484 269.807 Gyógytornász 619.489 14.198 170.371 Kulturális szervező 599.281 12.783 153.396 Szállodai recepciós 564.148 10.324 123.884 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok 544.113 8.921 107.055

A Tisza-adó bevezetésével egyértelműen rosszabbul járnának a turizmusban dolgozó zalai szakemberek, mint ahogy az egyéb ágazatokban, közszférában, mezőgazdaságban, bányászatban, oktatásban dolgozók is. A KSH adatai szerint az átlagbér idén június végén az ágazatban br. 454,3 ezer forint volt, és ez az összeg már a Tisza-adó második sávjába, a 22 százalékos adózási körbe esne (a jelenlegi egységes 15 százalék helyett). Ráadásul a szezonális munkák torzíthatják az átlagokat ebben az ágazatban, így az alacsonyabb bérűek is progresszív személyi jövedelemadó vesztesei lehetnek.

Egy szállodai séf évente közel 270 ezer forinttal adózna többet, ha bevezetnék a háromkulcsos Tisza-adót. Fotó: Pixabay

Szakácsok, recepciósok, felszolgálók járnának rosszabbul

Az átlagbér fölött keresők pedig már vármegyénkben is átcsúsznának a Tisza Párt által szorgalmazott háromkulcsos adórendszer második, 22 százalékos sávjába. Ezzel kapcsolatban több turizmusban dolgozó zalai szakembert is megkérdeztünk, akik elmondták, hogy a szakácsok, felszolgálók, recepciósok rendszerint az átlagbér fölött keresnek. A témát hamarosan folytatjuk.