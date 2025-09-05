1 órája
Séfek, recepciósok, gyógytornászok is buknának – így sújtaná a turizmust a Tisza-adó
A zalai gazdaság egyik zászlóshajója az idegenforgalom, a nyári időszakban rengeteg vendég érkezik a Balaton-parti településekre, míg ősszel, télen és tavasszal a vármegye fürdői, gyógyfürdői működnek nagy kapacitással. Éppen ezért a turizmusból élőknek is fontos kérdés, hogy mit jelentene számukra a Tisza-adó? Nincs jó hírünk. Semmi jót!
A turizmus a magyar GDP mintegy 14 százalékát adja, és több mint 450 ezer embernek biztosít munkát. A Tisza-adó, azaz a többkulcsos (progresszív) szja bevezetése ebben az ágazatban nem csak a fizetések csökkentését, s így a dolgozók életszínvonalát érintené hátrányosan, hanem a munkaerőhiányt is elmélyítené. A Magyar Turisztiai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve.
Tisza-adó: az idegenforgalom terén a munkaerőhiányt is erősítené
A vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni. Egy turisztikai menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve – mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a turizmus.com-nak. Az elemzés szerint a legmagasabban képzett, nagy felelősséggel dolgozó szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten ötmillió forint feletti is lehet. De még egy séf vagy gyógytornász esetében is százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni.
|Munkakör
|Bruttó átlagbér
|Havi kiesés
|Éves kiesés
|Légi forgalmi irányító
|3.421.980
|449.290
|5.391.477
|Szálláshely-szolgáltató egység vezetője
|937.699
|36.472
|437.667
|Utazásszervező
|742.340
|22.797
|273.566
|Séf
|737.865
|22.484
|269.807
|Gyógytornász
|619.489
|14.198
|170.371
|Kulturális szervező
|599.281
|12.783
|153.396
|Szállodai recepciós
|564.148
|10.324
|123.884
|Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
|544.113
|8.921
|107.055
A Tisza-adó bevezetésével egyértelműen rosszabbul járnának a turizmusban dolgozó zalai szakemberek, mint ahogy az egyéb ágazatokban, közszférában, mezőgazdaságban, bányászatban, oktatásban dolgozók is. A KSH adatai szerint az átlagbér idén június végén az ágazatban br. 454,3 ezer forint volt, és ez az összeg már a Tisza-adó második sávjába, a 22 százalékos adózási körbe esne (a jelenlegi egységes 15 százalék helyett). Ráadásul a szezonális munkák torzíthatják az átlagokat ebben az ágazatban, így az alacsonyabb bérűek is progresszív személyi jövedelemadó vesztesei lehetnek.
Szakácsok, recepciósok, felszolgálók járnának rosszabbul
Az átlagbér fölött keresők pedig már vármegyénkben is átcsúsznának a Tisza Párt által szorgalmazott háromkulcsos adórendszer második, 22 százalékos sávjába. Ezzel kapcsolatban több turizmusban dolgozó zalai szakembert is megkérdeztünk, akik elmondták, hogy a szakácsok, felszolgálók, recepciósok rendszerint az átlagbér fölött keresnek. A témát hamarosan folytatjuk.
