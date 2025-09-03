A földeken dolgozókat sem kímélné Magyar Péter új adója – több tízezerrel kevesebb maradna náluk!

A Tisza Párt egyértelműen az adórendszer megváltoztatására készül, gazdasági szakembereik már többször is elszólták magukat ezzel kapcsolatban, ráadásul a közelmúltban egy dokumentum is napvilágra került, melyben részletesen leírták, milyen adókulcsokat használnának. A jelenlegi egykulcsos szja-rendszer helyett progresszív, többkulcsos adót vetnének ki a magyarokra, ami szinte valamennyi társadalmi csoportot hátrányosan érintene. A Tisza-adó legfontosabb elemei között szerepel, hogy évi 5 millió forint jövedelemig 15 százalékos szja-t kellene fizetni, ám az 5 és 15 millió forintos éves jövedelem után már 22 százalékos, 15 millió forint fölött pedig 33 százalékos adó terhelné a béreket.

A Tisza-adó a földeken dolgozó zalaiaktól is több adót szedne be. Fotó: Pixabay

Tisza-adó: a földeken dolgozó zalaiak is kárvallottjai lennének

Ha azt gondolják, hogy a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat területén dolgozókat mindez nem érintené, akkor bizony tévednek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint az ebben a szektorban dolgozó zalai emberek átlagkeresete bruttó 478.412 forint, ami után havonta 71.762 forint szja-t fizetnek a jelenlegi, 15 százalékos adóteher miatt. Kiszámoltuk, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó, akkor évente több mint 50 ezer forinttal növekedne az szja-befizetési kötelezettsége a zalai gazdáknak.

Az erdőgazdálkodás területén dolgozók átlagosan évi 50 ezer forinttal több szja-t fizetnének. Fotó: Pixabay

Sokan pengeélen táncolnak

Persze lehet azt mondani, hogy az évi 50 ezer forint többlet befizetés nem is olyan sok, ugyanakkor pont a mezőgazdaság az a terület, ahol sokan pengeélen táncolnak. A gazdaságok nem csak az egyre gyakoribb időjárási anomáliáknak - árvíz, aszály - vannak kitéve, de az olcsó ukrán import termékek is egyik évről a másikra tönkretehetik a megélhetést. Ha pedig ezek a gazdaságok lehúzzák a rolót, akkor az ott dolgozóknak, köztük a zalaiaknak sem lesz munkája.