Átver a Tisza!

48 perce

Minden közszférában dolgozót sújtana a Tisza-adó - az okmányirodától a katasztrófavédelemig

Címkék#Zala#Tisza-adó#közszféra

A közigazgatásban dolgozóknak is több szja-t kell majd fizetni, ha bevezetik a Tisza-adót. Az e területen dolgozó zalai szakemberektől átlagosan évente közel 170 ezer forintot vonna el Magyar Péter és csapata a progresszív, többkulcsos Tisza-adóval.

Zaol.hu

A hivatali, okmányirodai ügyintézők, a közterület-felügyelők, a vagyonőrök és a katasztrófavédelemben dolgozók is rosszabbul járnának, ha bevezetnék a Tisza-adót. Kijelenthető, hogy szinte nincs olyan foglalkoztatási ágazat, amelynek szereplőit ne érintené érzékenyen a Tisza Párt által tervezett progresszív, többkulcsos adó bevezetése. De nézzük a konkrét számokat a zalai átlagkeresetek viszonylatában. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a közigazgatásban és a védelmi szektorban dolgozó zalaiak átlagkeresete bruttó 614.446 forint. Mindez 7.373.352 forintos éves átlagjövedelmet jelent, amely után a jelenlegi 15 százalékos szja-val számolva 1.106.000 forintot adóznak évente zalai hivatalnokok.

Tisza-adó
A közterület-felügyelőket is érzékenyen érintené a Tisza-adó bevezetése.   Fotó: ZH

Tisza-adó: szinte minden munkavállalót hátrányosan érintene

Ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó - ahogy egy nemrég napvilágot látott bejelentésből kiderült -, akkor az 5 millió forint feletti jövedelmet már nem 15 százalékos, hanem 22 százalékos adóval sújtanák, ami így 1.272.137 forintos szja-t eredményezne éves szinten. Jól látható, hogy a két összeg között majdnem 170 ezer forint az eltérés.

A zalai hivatalok dolgozói évente közel 170 ezer forinttal fizetnének több szja-t.   Fotó: ZH

Veszélyben lehetnek egyéb támogatások is?

A kormány szeptembertől tervezi megemelni a köztisztviselők bérét, ami, valljuk be, időszerű volt. Ezt az emelést azonban könnyen lefölözheti a Tisza-adó. Arról pedig egyáltalán nem hallani, hogy mit tervez Magyar Péter és a Tisza Párt a közszférában dolgozók részére bejelentett évi 1 millió forintos otthontámogatási programmal, amit lakáshitel-törlesztésre fordíthatnak az érintettek.

 

 

