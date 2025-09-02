szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Átver a Tisza!

34 perce

Több adó, kevesebb szakember? A Tisza-adóval még többen mennének külföldre a zalai melósok közül!

Címkék#Tisza-adó#szja#építőipar

Az építőiparban dolgozóknak is több szja-t kellene fizetnie a mostaninál, ha bevezetnék a Tisza-adót. Magyar Péter és a Tisza Párt évente majdnem 100 ezer forinttal többet vonna el a zalai melósoktól, miután az ő átlagkeresetük is meghaladja az évi 5 millió forintot.

Zaol.hu
A Tisza-adó bevezetésével emelkedne a szakemberhiány és csökkenne a beruházások üteme Zalában is.

Fotó: pixabay

A Tisza Párt köreiből kiszivárgott dokumentum szerint az adórendszer átalakítására készül Magyar Péter és csapata. A jelenlegi egykulcsos szja-rendszer helyett progresszív, többkulcsos adót vetnének ki a magyarokra, ami szinte valamennyi társadalmi csoportot hátrányosan érintene. A Tisza-adó legfontosabb elemei között szerepel, hogy évi 5 millió forint jövedelemig 15 százalékos szja-t kellene fizetni, ám az 5 és 15 millió forintos éves jövedelem után már 22 százalékos, 15 millió forint fölött pedig 33 százalékos adó terhelné a béreket. 

Tisza-adó
A Tisza-adó bevezetése évente majdnem 100 ezer forint mínuszt jelentene az építőiparban dolgozó zalai szakembereknek.   Fotó: Pixabay

Tisza-adó: évente közel 100 ezer forinttal rövidítené meg az építőiparban dolgozó zalai melósokat

Mindez az építőiparban dolgozó zalai embereket is hátrányosan érintené. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint az építőiparban dolgozó zalai átlagkereset havi 524.752 forint, ami után éves szinten 944.554 forint, azaz 15 százalékos szja-t kell fizetni a jelenlegi adókörnyezetben. Ha Magyar Péter hatalomra kerül és bevezetik a Tisza-adót, akkor - a számítások szerint - ezen jövedelem után évente 1.035.345 forint lenne a kötelező szja. A különbség tehát majdnem 100 ezer forint évente.

A Tisza-adó növelné a szakemberhiányt és emiatt lassítaná a beruházásokat.   Fotó: Pixabay

A Tisza-adó bevezetése növelné a szakemberhiányt Zalában is

Az építőiparban dolgozók fizetése - a minimumbér és a bérminimum folyamatos emelése ellenére - még mindig nem minden esetben versenyképes Magyarországon, sokan külföldön vállalnak munkát, ezért főleg az ország nyugati megyéiben, például Zalában komoly szakemberhiánnyal küzdenek. Vajon, mi történne, ha a jelenleginél magasabb adót vetnének ki a melósokra? A válasz egyszerű, még többen döntenének úgy, hogy Ausztriában, Svájcban keresnek megélhetést. Ez pedig negatív hatással lehet az új lakások megépítésére vagy éppen a régiek felújítására. Pont most, amikor a kormány elindította az Otthon Start Programot, melynek keretében fix, 3 százalékos kamatra lehet kölcsönt felvenni az elsőlakáshoz jutóknak.

 

 

