1 órája
Így szépült meg ez a forgalmas csomópont a zalai város legszebb utcáján (galéria, videó)
Ez egy koprodukciós helyszín, amelyen három különböző zalaegerszegi és zalai szervezet dolgozott összhangban egymással. A Gasparich Márk utca és a Platán sor kereszteződését érintette a rekonstrukció, melynek köszönhetően minden megújult a felszín alatt és felett, a pénteken kezdődő vadpörkölt- és borfesztivál előtt.
Erről Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség önkormányzati képviselője beszélt a helyszínen tartott csütörtöki sajtóbejáráson. Mint mondta, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az útépítési munkákat összehangolják a közműfelújításokkal. A műszaki osztály készítette elő a projektet, amelyhez csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Kirendeltsége, de a Zalavíz Zrt. tette meg az első lépést a Gasparich Márk utca és a Platán sor csomópontját érintő rekonstrukció megvalósításában.
Rekonstrukció – az ivóvízvezetékkel kezdődött
Június végén kezdődött a munka a Zalavíz beruházásában. A közel 60 éves ivóvízvezetéket cserélték újra, és létesítettek egy tűzcsapot, amely a landorhegyi városrészt látja el. A helyreállítás során az önkormányzat a kereszteződéssel és a felbontással érintett kerékpárszakasszal együtt közel ezer négyzetméter felületet újított fel bruttó 7,3 millió forintból. A Magyar Közút zalai kirendeltsége pedig a Gasparich Márk utca felállósávját tette rendbe. Bali Zoltán elmondta továbbá, hogy még az idén felújítják a Lőrinc barát utca és a Virág Benedek utca közötti, az idősotthon előtti járdát, amit a Gasparich utca 17. számig kívánnak folytatni az elkövetkezőkben.
Más beruházások is zajlanak a Gasparich utcában
A Gasparich utca 11. és 17. szám környezetében hamarosan befejeződnek a munkálatok. A hegyről lezúduló csapadékvíz gyakran elöntötte a társasházak környékét, ezért teljesen új csapadékvíz-elvezető rendszert, illetve csapadéktárolót építettek ki. A parkolók hamarosan elkészülnek, a járda és az úttest is megújul a házak előtt, várhatóan az október 15-i határidőre, mondta el Makovecz Tamás önkormányzati képviselő.
A megújult csomópont közös munka eredménye
Akár a Platán sor és a Gasparich utca csomópontjáról van szó, akár más útkezelési feladatról, partnerei kívánnak lenni az önkormányzatnak, mert csak közösen tudnak előrehaladni, mondta Mórocz József, a Magyar Közút Zala vármegyei igazgatója. Hozzátette: a Gasparich utcai felállósávok burkolata hosszabb szakaszon gyűrődött fel a fékező járművek alatt. Felújítását így ők is el tudták végezni a csomópont-építéssel együtt. Ennek köszönhetően teljesen új burkolaton haladhatnak át az erre közlekedők.
Teljesen megszépült a Gasparich utca és a Platán sor csomópontjaFotók: Antal Lívia