Így szépült meg ez a forgalmas csomópont a zalai város legszebb utcáján (galéria, videó)

Erről Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség önkormányzati képviselője beszélt a helyszínen tartott csütörtöki sajtóbejáráson. Mint mondta, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az útépítési munkákat összehangolják a közműfelújításokkal. A műszaki osztály készítette elő a projektet, amelyhez csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Kirendeltsége, de a Zalavíz Zrt. tette meg az első lépést a Gasparich Márk utca és a Platán sor csomópontját érintő rekonstrukció megvalósításában.

Összehangolt munka eredménye a rekonstrukció a Gasparich utca és a Platán sor csomópontjában. Képünkön a sajtóbejárás résztvevői, balról Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere és Mórocz József, a Magyar Közút Zala vármegyei igazgatója

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Rekonstrukció – az ivóvízvezetékkel kezdődött

Június végén kezdődött a munka a Zalavíz beruházásában. A közel 60 éves ivóvízvezetéket cserélték újra, és létesítettek egy tűzcsapot, amely a landorhegyi városrészt látja el. A helyreállítás során az önkormányzat a kereszteződéssel és a felbontással érintett kerékpárszakasszal együtt közel ezer négyzetméter felületet újított fel bruttó 7,3 millió forintból. A Magyar Közút zalai kirendeltsége pedig a Gasparich Márk utca felállósávját tette rendbe. Bali Zoltán elmondta továbbá, hogy még az idén felújítják a Lőrinc barát utca és a Virág Benedek utca közötti, az idősotthon előtti járdát, amit a Gasparich utca 17. számig kívánnak folytatni az elkövetkezőkben.

A kerékpárút közműberuházással érintett szakaszát teljesen felújították.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Más beruházások is zajlanak a Gasparich utcában

A Gasparich utca 11. és 17. szám környezetében hamarosan befejeződnek a munkálatok. A hegyről lezúduló csapadékvíz gyakran elöntötte a társasházak környékét, ezért teljesen új csapadékvíz-elvezető rendszert, illetve csapadéktárolót építettek ki. A parkolók hamarosan elkészülnek, a járda és az úttest is megújul a házak előtt, várhatóan az október 15-i határidőre, mondta el Makovecz Tamás önkormányzati képviselő.

A csomópontban teljesen új burkolaton haladhatnak át a közlekedők.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A megújult csomópont közös munka eredménye

Akár a Platán sor és a Gasparich utca csomópontjáról van szó, akár más útkezelési feladatról, partnerei kívánnak lenni az önkormányzatnak, mert csak közösen tudnak előrehaladni, mondta Mórocz József, a Magyar Közút Zala vármegyei igazgatója. Hozzátette: a Gasparich utcai felállósávok burkolata hosszabb szakaszon gyűrődött fel a fékező járművek alatt. Felújítását így ők is el tudták végezni a csomópont-építéssel együtt. Ennek köszönhetően teljesen új burkolaton haladhatnak át az erre közlekedők.