szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Milliárdos források

54 perce

Rengeteg pénz érkezik Zalába, indul a pályázati dömping - nehogy lemaradjon!

Címkék#agrár#Zala Vármegyei Szervezete#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#gazda#erdő#pályázat

„Vétek lenne nem lehajolni ezekért a pénzekért” – fogalmazott közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Vármegyei Szervezete, amikor közzétette a szeptemberben elérhető agrár- és vidékfejlesztési pályázatok listáját. Például a vízgazdálkodás és öntözés témaköreiben három pályázat is indul a zalai gazdák számára.

Keszán-Dopita Tünde

A pályázat olyan lehetőség, amely a vízgazdálkodástól az erdőgazdálkodáson át gazdaságátadásig több területet lefedhet, és jelentős segítséget nyújthat a vidék helyi gazdálkodóinak. 

Pályázat gazdák számára
„Vétek lenne nem lehajolni ezekért a pénzekért” - pályázat a gazdaságok számára.
Fotó: Volha Maksimava / Forrás:  Getty Images

Milliárdos pályázati források nyílnak a zalai gazdáknak is

Korábban már írtunk róla, hogy a NAK Zala Vármegyei Szervezete ingyenes segítséget nyújt a Gazdaságátadási együttműködés támogatására vonatkozó pályázatok megírásához a gazdák számára a falugazdász-szaktanácsadók részvételével. Az agrár lehetőségek sora azonban jelentősen bővült.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala vármegyei szervezete összegyűjtötte mire érdemes most figyelni:

  • Vízgazdálkodás és öntözés: három kiírás segíti a fenntartható vízgazdálkodást, az üzemen belüli öntözésfejlesztést és a komplex beruházásokat. Az első beadási szakaszok már szeptember 2-án elindultak.
  • Erdőgazdálkodás: a fiatal erdők állománynevelésére, valamint az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelésére is elérhetők források.
     
  • Gazdaságátadás: szeptember 11–24. között lehet pályázni a gazdaságátadási együttműködés támogatására, ami segítheti a generációváltást a zalai mezőgazdaságban.

LEADER programok: helyi identitást erősítő kezdeményezésekre Göcsej–Zala mentén, valamint mikrovállalkozások fejlesztésére, a Hévíz–Balaton–Zalai Dombhátak térségében érhetők el: szeptember közepi beadási határidőkkel.

Folyamatosan elérhető: kamat- és kezességdíj-támogatás 2028-ig

Nemcsak rövid határidejű felhívások érhetők el: 2025 és 2028 között folyamatosan igénybe vehető például kamat- és kezességvállalási díj támogatás beruházási hitelekhez. Ez különösen fontos lehet azoknak a gazdáknak és kisvállalkozóknak, akik fejlesztésbe kezdenének, de finanszírozási nehézségekkel küzdenek.

A NAK Zala vármegyei szervezete arra biztat minden érintettet, hogy éljenek a lehetőségekkel, hiszen a források nemcsak egy-egy gazdaságot erősítenek, hanem a vidéki térségek hosszú távú fennmaradását, fejlődését is szolgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu