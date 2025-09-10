Rengeteg pénz érkezik Zalába, indul a pályázati dömping - nehogy lemaradjon!

A pályázat olyan lehetőség, amely a vízgazdálkodástól az erdőgazdálkodáson át gazdaságátadásig több területet lefedhet, és jelentős segítséget nyújthat a vidék helyi gazdálkodóinak.

„Vétek lenne nem lehajolni ezekért a pénzekért” - pályázat a gazdaságok számára.

Fotó: Volha Maksimava / Forrás: Getty Images

Milliárdos pályázati források nyílnak a zalai gazdáknak is

Korábban már írtunk róla, hogy a NAK Zala Vármegyei Szervezete ingyenes segítséget nyújt a Gazdaságátadási együttműködés támogatására vonatkozó pályázatok megírásához a gazdák számára a falugazdász-szaktanácsadók részvételével. Az agrár lehetőségek sora azonban jelentősen bővült.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala vármegyei szervezete összegyűjtötte mire érdemes most figyelni:

Vízgazdálkodás és öntözés: három kiírás segíti a fenntartható vízgazdálkodást, az üzemen belüli öntözésfejlesztést és a komplex beruházásokat. Az első beadási szakaszok már szeptember 2-án elindultak.

három kiírás segíti a fenntartható vízgazdálkodást, az üzemen belüli öntözésfejlesztést és a komplex beruházásokat. Az első beadási szakaszok már szeptember 2-án elindultak. Erdőgazdálkodás: a fiatal erdők állománynevelésére, valamint az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenálló képességének növelésére is elérhetők források.



Gazdaságátadás: szeptember 11–24. között lehet pályázni a gazdaságátadási együttműködés támogatására, ami segítheti a generációváltást a zalai mezőgazdaságban.

LEADER programok: helyi identitást erősítő kezdeményezésekre Göcsej–Zala mentén, valamint mikrovállalkozások fejlesztésére, a Hévíz–Balaton–Zalai Dombhátak térségében érhetők el: szeptember közepi beadási határidőkkel.

Folyamatosan elérhető: kamat- és kezességdíj-támogatás 2028-ig

Nemcsak rövid határidejű felhívások érhetők el: 2025 és 2028 között folyamatosan igénybe vehető például kamat- és kezességvállalási díj támogatás beruházási hitelekhez. Ez különösen fontos lehet azoknak a gazdáknak és kisvállalkozóknak, akik fejlesztésbe kezdenének, de finanszírozási nehézségekkel küzdenek.

A NAK Zala vármegyei szervezete arra biztat minden érintettet, hogy éljenek a lehetőségekkel, hiszen a források nemcsak egy-egy gazdaságot erősítenek, hanem a vidéki térségek hosszú távú fennmaradását, fejlődését is szolgálják.